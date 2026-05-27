Od rekorda do pustoši: Popularno evropsko ostrvo nikad praznije

Kipar, ostrvo koje je decenijama bilo sinonim za savršen ljetnji odmor i sigurno utočište za evropske turiste, trenutno prolazi kroz jedan od najtežih perioda u modernoj istoriji turizma.

Iako su predviđanja za 2026. bila ambiciozna, realnost na Kipru je potpuno drugačija. Glavni udarac turizmu stigao je s neba. Prema podacima operatera "Hermes Airports", aerodromi u Larnaki i Pafosu suočavaju se sa ozbiljnim rezovima.

Procjenjuje se da je u ljetnjem redu letenja "izbrisano" oko 600.000 sjedišta, što je pad od 5 odsto u odnosu na planove iz prethodne godine. Avio-kompanije su prinuđene na ovakve korake zbog rasta cijena goriva, ali prvenstveno zbog bezbjednosnih rizika koji su se nadvili nad ovim dijelom Mediterana, izvještava Tourism Review.

Strah ispraznio hotele

Iako su plaže Kipra udaljene od direktnih sukoba, geografski položaj ostrva postao je njegov najveći neprijatelj. Blizina Bliskog istoka (svega 300 kilometara od Izraela i Libana) i incident sa dronom koji je početkom marta pogodio britansku bazu Akrotiri, stvorili su osjećaj nesigurnosti kod turista.

Hristos Angelides, predsjednik Udruženja hotelijera Kipra, iznio je alarmantne podatke. Rezervacije su samo u martu i aprilu pale za nevjerovatnih 40 odsto. Turisti koji su godinama vijerni Kipru, sada biraju destinacije koje smatraju bezbjednijim, poput Španije.

Ova situacija nije samo problem hotelijera, već čitave države. Turizam čini oko 7 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Kipra i direktno je povezan sa stabilnošću nacionalne ekonomije. Nakon rekordne 2025. godine, kada je ostrvo ugostilo 4,5 miliona ljudi, trenutni pad od oko 10 odsto u ukupnim dolascima mogao bi da ostavi rupu od pola miliona posjetilaca.

Iako su brojke trenutno mračne, nadležni se nadaju da bi smirivanje tenzija u regionu moglo da povrati povjerenje putnika. Popunjenost preostalih letova iz zemalja poput Poljske i Velike Britanije i dalje je visoka, što ukazuje na to da interesovanje postoji, ali je opreznost na vrhuncu.

Lokalni ugostitelji sada gledaju u kalendar, nadajući se da će vreli ljetnji meseci donijeti bar djelimični oporavak. Ipak, sudbina sezone na Kipru trenutno se ne piše na njegovim plažama, već zavisi od događaja van njegovih granica.

