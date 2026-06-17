Da li znate šta znače 30 i 50 na kremama za sunčanje? Oprezno, ovo je najveća zabluda o SPF-u

Da li znate koja je razlika između SPF 30 i SPF 50?

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Zaštita od sunca postala je jedan od najpopularnijih koraka u njezi kože, ali mnogi SPF koriste pogrešno. Od nedovoljne količine proizvoda do nerazumijevanja razlike između SPF 30 i SPF 50, greške koje svakodnevno pravite mogu značajno da smanje nivo zaštite.

Mnogi vjeruju da je dovoljno da ujutru nanesu kremu sa zaštitnim faktorom i da su time riješili problem. Stručnjaci upozoravaju da zaštita zavisi ne samo od broja koji piše na pakovanju, već i od količine proizvoda koju nanosimo, učestalosti obnavljanja i vrste zaštite koju krema pruža.

Šta zapravo znači SPF?

SPF ili Sun Protection Factor označava nivo zaštite od UVB zraka, koji su prvenstveno odgovorni za opekotine od sunca. Što je broj veći, zaštita je jača, ali razlike između pojedinih faktora često nisu onakve kakve mislite.

SPF 15 blokira približno 93 odsto UVB zraka, SPF 30 oko 97 odsto, dok SPF 50 blokira oko 98 odsto. To znači da SPF 50 ne pruža dvostruko veću zaštitu od SPF 25, niti drastično veću zaštitu od SPF 30.

Upravo zbog toga stručnjaci naglašavaju da je pravilno nanošenje često važnije od samog izbora visokog zaštitnog faktora. SPF 50 neće da pruži deklarisanu zaštitu ako se nanese u premaloj količini. Za lice i vrat često se preporučuje takozvano pravilo "dva prsta", odnosno količina kreme koja može da se istisne duž kažiprsta i srednjeg prsta. Kada se nanese manje proizvoda, stvarni nivo zaštite može da bude značajno niži od očekivanog.

SPF 30 ili SPF 50 - koji da odaberete?

Jedna od najčešćih dilema jeste da li je SPF 30 dovoljan ili je neophodno koristiti SPF 50. Za većinu ljudi SPF 30 pruža veoma visok nivo zaštite kada se koristi pravilno. Ipak, osobe svjetlijeg tena, one koji lako izgore na suncu ili provode mnogo vremena napolju mogu da imaju dodatnu korist od SPF-a 50.

Važno je da se napomene da samo SPF ne pruža stopostotnu zaštitu. Bez obzira na faktor, bitno je da se koža zaštiti i na druge načine, poput nošenja šešira, sunčanih naočara i izbjegavanja direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

Greška koju većina pravi

Još jedna česta zabluda jeste da SPF traje cijeli dan. U stvarnosti, zaštitni sloj se tokom dana postepeno uklanja znojenjem, dodirivanjem lica, plivanjem ili brisanjem peškirom.

Zbog toga stručnjaci preporučuju ponovno nanošenje na svaka dva sata tokom dužeg boravka na otvorenom, kao i odmah nakon kupanja ili intenzivnog znojenja.

Nije svaka krema za sunčanje ista

Prilikom kupovine važno je da se obrati pažnja i na oznake na pakovanju. SPF broj govori samo o zaštiti od UVB zraka, dok je za kompletniju zaštitu potrebno da proizvod štiti i od UVA zraka, koji doprinose starenju kože i nastanku pigmentacijskih promjena.

Zbog toga stručnjaci savjetuju izbor proizvoda sa oznakama poput broad spectrum ili "UVA/UVB zaštita", koje ukazuju na zaštitu od obje vrste zračenja.

(MONDO)