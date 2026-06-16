3 znaka da je kremi za sunčanje istekao rok: Može da izazove opasne posljedice

Koliko dugo traje krema za sunčanje i kako da prepoznate da joj je istekao rok? Obratite pažnju na promjenu boje, mirisa i teksture kako biste izbjegli opekotine i oštećenja kože.

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Krema za sunčanje obično traje do tri godine ako se pravilno skladišti.

Preparat sa isteklim rokom gubi efikasnost i povećava rizik od opekotina i oštećenja kože.

Promjena boje, mirisa i konzistencije najčešći su znaci da SPF više nije bezbjedan za upotrebu.

Dok se pakuju torbe za plažu i priprema sve što je potrebno za ljetnje osvježenje, zanemarivanje datuma na staroj bočici zaštitnog faktora (SPF) može da dovede do ozbiljnih opekotina i trajnog oštećenja kože. Pritom, nije krivac sama krema sa isteklim rokom trajanja.

Iako postoji tendencija da se rokovi trajanja ne vezuju za ljetnje rekvizite, krema za sunčanje i te kako može da istekne. To se posebno dešava ako se nepravilno skladišti ili predugo stoji neiskorišćena u ormariću.

Postavlja se pitanje da li SPF preparat sa isteklim rokom mora odmah da se baci ili takva krema ipak može biti od neke koristi. Odgovore na ove goruće dileme pruža dermatolog dr Ketrin Anderson Saton.

Koliko dugo zapravo traje krema za sunčanje

Kao i svako drugo sredstvo u kućnoj apoteci, krema za sunčanje ima svoj rok trajanja jer se njeni aktivni sastojci prirodno razgrađuju tokom vremena.

Osim ako na samoj etiketi nije drugačije naznačeno, krema za sunčanje može da traje oko tri godine, ali isključivo pod uslovom da je pravilno skladištena. Ukoliko se bočica ostavlja u pregrijanom automobilu, u vlažnom okruženju ili na mjestu gdje je direktno izložena sunčevoj svjetlosti, formula se razgrađuje znatno brže.

"Realno gledano, ako se krema za sunčanje koristi svakodnevno i u skladu sa uputstvima, svaka pojedinačna bočica ne bi trebalo da traje duže od nekoliko nedjelja ili nekoliko mjeseci", napominje dr Anderson Saton.

Sunčanje

Izvor: Shutterstock

Šta se dešava sa kožom ako se krema za sunčanje koristi nakon isteka roka

Kada istekne rok trajanja kreme za sunčanje, njeni aktivni sastojci gube efikasnost. To praktično znači da se zaštitni filteri u kremi hemijski razgrađuju, a cijela formula se raspada i razdvaja na ulje i vodu.

Kada se takav proizvod nanese, na koži se stvaraju nevidljive praznine, pa zaštitni faktor praktično pada na nulu i ostavlja tijelo potpuno nezaštićeno od opasnih UV zraka.

Upotreba kreme sa isteklim rokom trajanja drastično povećava rizik od:

teških opekotina od sunca,

trajnih oštećenja kože,

razvoja raka kože.

Važno je naglasiti da ove negativne posljedice ne izaziva sama krema sa isteklim rokom trajanja, već vrijeme provedeno na suncu bez adekvatne zaštite.

"Često postoji zabluda da krema za sunčanje čini kožu nepobjedivom. Međutim, ako je proizvod star ili mu je istekao rok trajanja, podložnost opekotinama je znatno veća jer formula više uopšte ne djeluje", naglašava dr Ketrin Anderson Saton iz Cleveland Clinic.

Krema za sunčanje

Izvor: Kitreel/Shutterstock

Kako prepoznati da je kremi za sunčanje istekao rok

Proizvod kojem je istekao rok trajanja ima tri jasna znaka: najčešće mijenja boju, konzistenciju i miris.

Pritom se kreme na bazi minerala i one na bazi hemijskih filtera razlažu na različite načine.

Mineralne kreme za sunčanje

Kada se pokvare, u formuli se primjećuje zrnastost ili pojava sitnih grudvica nalik na kamenčiće.

Pored toga, mineralne kreme sa isteklim rokom postaje izuzetno teško utrljati u kožu, pišu Novosti.

Hemijske kreme za sunčanje

One imaju tendenciju da se kvare znatno brže, naročito ako su duže vrijeme bile izložene toploti.

Kada ovoj vrsti kreme istekne rok trajanja, ona postaje žućkasta, vodenasta i gubi moć ravnomjernog razmazivanja.

Treba napomenuti da, ukoliko hemijska krema oksiduje usljed predugog izlaganja kiseoniku, njena primjena može da izazove alergijski osip na koži (alergija na kremu za sunčanje), koji izgledom podsjeća na opekotine sa plikovima.

(Lepa i srećna/Mondo)