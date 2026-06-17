Pasta milaneze kao iz najboljih italijanskih restorana: Tajna je u bogatom sosu od svježeg paradajza

Uživajte u pasti milaneze sa bogatim sosom od svježeg paradajza, jednostavnom receptu koji će oduševiti sve ljubitelje italijanske kuhinje.

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Ako volite jednostavna jela puna ukusa, pasta milaneze je pravi izbor za porodični ručak ili laganu večeru. Tajna ovog recepta krije se u domaćem sosu od svježeg paradajza koji se dugo krčka na tihoj vatri, uz luk, bijeli luk i mirisno začinsko bilje.

Rezultat je bogat i aromatičan preliv koji se savršeno slaže sa testeninom i ne zahtjeva ni gram mesa da bi oduševio sve za stolom.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: pasta

Porcije/Količina: 6 porcija

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme kuvanja: oko 1 sat i 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1,5 kg paradajza

2 kašike maslinovog ulja

2 glavice crnog luka

1/4 kašičice praška za pecivo

2 čena bijelog luka

1 kašičica šećera

so i biber po ukusu

1 veza svježeg bosiljka

1 kašika sitno sjeckanog peršuna

1 pakovanje tjestenine po izboru

Priprema:

1. korak: Priprema paradajza

Paradajz potopite na nekoliko minuta u vrelu vodu kako bi se kora lakše skinula. Oljuštite ga i isijecite na sitne kockice.

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2. korak: Dinstanje luka

Na maslinovom ulju propržite sitno isjeckan crni luk. Posolite ga i dinstajte na laganoj vatri uz povremeno dolivanje male količine vode kako se ne bi zalijepio za dno šerpe. Dodajte malo praška za pecivo kako bi luk brže omekšao i postao kašast i zlatnožute boje.

Važan savjet: Prašak za pecivo dodajte u vrlo maloj količini. Dovoljna je četvrtina kašičice da pomogne luku da brže omekša, ali nemojte pretjerivati.

3. korak: Kuvanje sosa

U omekšali luk dodajte isjeckani paradajz i sipajte čašu vode. Krčkajte na tihoj vatri oko sat i po, uz povremeno dolivanje vode po potrebi. Tokom kuvanja umiješajte sitno sjeckani bijeli luk i kašičicu šećera.

4. korak: Dodavanje začina

Pred sam kraj kuvanja dodajte sitno sjeckani bosiljak. Kada sklonite sos sa vatre, umiješajte biber i sitno seckani peršun kako bi zadržali svježinu i aromu.

5. korak: Kuvanje tjestenine i serviranje

Tjesteninu skuvajte prema uputstvu na pakovanju u posoljenoj vodi, ocijedite je i prelijte pripremljenim sosom. Poslužite odmah dok je jelo toplo.