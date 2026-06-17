Uživajte u pasti milaneze sa bogatim sosom od svježeg paradajza, jednostavnom receptu koji će oduševiti sve ljubitelje italijanske kuhinje.
Ako volite jednostavna jela puna ukusa, pasta milaneze je pravi izbor za porodični ručak ili laganu večeru. Tajna ovog recepta krije se u domaćem sosu od svježeg paradajza koji se dugo krčka na tihoj vatri, uz luk, bijeli luk i mirisno začinsko bilje.
Rezultat je bogat i aromatičan preliv koji se savršeno slaže sa testeninom i ne zahtjeva ni gram mesa da bi oduševio sve za stolom.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: pasta
Porcije/Količina: 6 porcija
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme kuvanja: oko 1 sat i 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 55 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1,5 kg paradajza
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 glavice crnog luka
- 1/4 kašičice praška za pecivo
- 2 čena bijelog luka
- 1 kašičica šećera
- so i biber po ukusu
- 1 veza svježeg bosiljka
- 1 kašika sitno sjeckanog peršuna
- 1 pakovanje tjestenine po izboru
Priprema:
1. korak: Priprema paradajza
Paradajz potopite na nekoliko minuta u vrelu vodu kako bi se kora lakše skinula. Oljuštite ga i isijecite na sitne kockice.
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Pasta milaneze kao iz najboljih italijanskih restorana: Tajna je u bogatom sosu od svježeg paradajza
2. korak: Dinstanje luka
Na maslinovom ulju propržite sitno isjeckan crni luk. Posolite ga i dinstajte na laganoj vatri uz povremeno dolivanje male količine vode kako se ne bi zalijepio za dno šerpe. Dodajte malo praška za pecivo kako bi luk brže omekšao i postao kašast i zlatnožute boje.
Prašak za pecivo dodajte u vrlo maloj količini. Dovoljna je četvrtina kašičice da pomogne luku da brže omekša, ali nemojte pretjerivati.
3. korak: Kuvanje sosa
U omekšali luk dodajte isjeckani paradajz i sipajte čašu vode. Krčkajte na tihoj vatri oko sat i po, uz povremeno dolivanje vode po potrebi. Tokom kuvanja umiješajte sitno sjeckani bijeli luk i kašičicu šećera.
4. korak: Dodavanje začina
Pred sam kraj kuvanja dodajte sitno sjeckani bosiljak. Kada sklonite sos sa vatre, umiješajte biber i sitno seckani peršun kako bi zadržali svježinu i aromu.
5. korak: Kuvanje tjestenine i serviranje
Tjesteninu skuvajte prema uputstvu na pakovanju u posoljenoj vodi, ocijedite je i prelijte pripremljenim sosom. Poslužite odmah dok je jelo toplo.