Banane će dugo ostati svježe i neće pocrniti ako ih budete čuvali na ovom mjestu u kuhinji

Svakoj domaćici je dobro poznata ova misterija kada kupite savršeno žute banane, a one u treptaju oka postanu crne, mekane i propadnu.

Izvor: Shutterstock

Svakoj domaćici je dobro poznata ova misterija kada kupite savršeno žute banane, a one u treptaju oka postanu crne, mekane i propadnu. Istraživanja pokazuju da prosječno domaćinstvo baci hranu u vrijednosti od nekoliko stotina evra svake godine, a voće se nalazi na samom vrhu te neslavne liste.

Ali, šta ako vam kažemo da postoji tajna metoda kojom možete "zaustaviti vrijeme" i sačuvati savršenu svježinu banana? Stručnjakinja za čuvanje hrane, Kejt Hol, otkrila je trik koji traje samo 30 sekundi, a zauvijek rješava problem propadanja ovog voća. Tajna se krije u uređaju koji već imate u svojoj kuhinji, a koji djeluje poput vremeplova – vašem zamrzivaču.

Zaboravite na to da svake nedjelje grozničavo pravite kolač od banana samo da biste spasili one prezrele. Ovaj "magični ritual" je krajnje jednostavan.

Banane

Izvor: Shutterstock

Priprema:

Prvo oljuštite banane i isjecite ih na kolutiće. Rasporedite ih na poslužavnik obložen papirom za pečenje, pazeći da se ne dodiruju, kako se ne bi zaljepile jedna za drugu. Kada se potpuno zamrznu, prebacite ih u višekratne kese za zamrzavanje.

Ove zaleđene voćke nisu samo spas od bacanja hrane, već se lako transformišu u prave kulinarske čarolije! Savršene su za pravljenje zdravog sladoleda od banane, čokoladnih zalogaja sa puterom od kikirikija ili kao kremasti dodatak vašim omiljenim smutijima.

Bonus magija iz zamrzivača

Čarolija se tu ne završava! Ista tehnika savršeno djeluje i na krastavce. Isjecite ih na kolutiće i zamrznite, pa ih ubacite u čašu umjesto običnih kockica leda za pravo osvježenje, ili od njih napravite ukusan i neobičan sorbe.

Upotrebom zamrzivača na ovaj način pauziraćete propadanje hrane, smanjiti količinu onoga što bacate i, ono što je najvažnije, značajno ćete uštedjeti vaš kućni budžet. Primenite ovu jednostavnu magiju već danas i produžite život svojim namirnicama.

(Kurir.rs/Žena)