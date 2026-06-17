Znakovi da vaš šef ima crte psihopate: Tihi signali otkrivaju njegovu mračnu stranu

Čim se nađete u njegovom prisustvu ovo se osjeti, znakovi koji pokazuju da je vaš šef psihopata!

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Kako da prepoznate da li vaš šef ima karakterne crte psihopate?

Evo kako da se postaite ako kod njega primijetite ovu mračnu stranu.

Harizmatičan, šarmantan i nevjerovatno efikasan. Zahvaljujući posvećenosti i napornom radu, brzo se penje karijernom lestvicom. Pomalo egoističan i narcisoidan, ali i nevjerovatno inteligentan, tako da mu se lako može oprostiti. Vešt je u manipulaciji, ne pokazuje slabosti poput krivice i nevjerovatno je samouveren. Da li ovo čitate i razmišljate o svom šefu? Pazite, možda je psihopata.

Psihopate u korporacijama

Teorija vjerovatnoće sugeriše da je veća vjerovatnoća da ćemo sresti psihopatu u korporativnom okruženju nego u svakodnevnom životu. Stručnjaci procjenjuju da psihopate čine oko 1% populacije. Ali neke profesije ih imaju više nego druge. Ovu listu sastavio je dr Kevin Daton sa Univerziteta u Oksfordu. Gde se nalazi najviše psihopata? Prvenstveno u menadžmentu, odnosno među izvršnim direktorima. Sledeća mjesta na rang-listi zauzimaju advokati, medijski radnici, prodajni stručnjaci, hirurzi, novinari, policajci, sveštenstvo, kuvari i državni službenici.

Da li su velike kompanije zaista „žarišta psihopata“? Jedan od pet korporativnih rukovodilaca pokazuje ove osobine, prema studiji koju je sproveo Natan Bruks sa Univerziteta Bond. Psiholog tvrdi da je sličan procenat psihopata i u zatvoru.

Šta je to kod psihopata što ih čini uspješnim na rukovodećim pozicijama? Oni posjeduju skup osobina koje u početku mogu biti privlačne poslodavcima. „Zajednička osobina među ovom grupom ljudi je nedostatak empatije i visok fokus na sopstvene potrebe. Karakteristična osobina je želja za moć, uspjeh i slavu. Psihopate često imaju preuveličan osjećaj sopstvene savršenosti. Takođe su sposobni za nesvjesnu manipulaciju drugima“, objašnjava poslovni psiholog Jovana Skrok.

Briljantan psihopata

Tako je često opisivan Stiv Džobs, suosnivač globalnog giganta Epl. Stručnjaci kažu da je njegova ambicija bila ključna za uspjeh, ali Džobs je bio poznat i po tome što je bio „težak“. Ne samo u odnosima sa kolegama, već i u privatnom životu. Primer? Džobs je zvanično negirao očinstvo svoje ćerke, uprkos DNK testu koji je to potvrdio. Podređeni su navodili da je rad sa njim bio pakao. Sjećaju se da je pozivanje u njegovu kancelariju bilo zastrašujuće iskustvo. Većina kolega imala je podeljena mišljenja o njemu, bio je grub i nepristupačan. Čak je i njegov prijatelj Džon Ajv izjavio da je, kada bi bio frustriran, morao da „izbaci bijjes“ na nekome.

Ilon Mask, suosnivač Tesle i Pejpala, takođe se smatra kontroverznom ličnošću. S jedne strane vizionar, s druge strane „težak šef“ koji se borio protiv sindikata, sprovodio masovna otpuštanja i ignorisao upozorenja o iscrpljenosti radnika.

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Vidi opis Znakovi da vaš šef ima crte psihopate: Tihi signali otkrivaju njegovu mračnu stranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Dr Kevin Daton navodi Donalda Trampa kao primer osobe sa psihopatskim crtama.

Ovi primjeri pokazuju da psihopatske osobine mogu biti privlačne u poslovnom svetu, jer pomažu u postizanju uspjeha. Tokom razgovora za posao, takve osobe mogu djelovati šarmantno, samouvjereno i odlučno. U stanju su da ostave snažan prvi utisak i da djeluju kao idealni kandidati za rukovodeće pozicije. Međutim, u radu sa drugima često stvaraju toksično okruženje i stalni osjećaj konkurencije.

Da li to znači da dobar šef mora imati „psihopatske“ osobine? Stručnjaci se ne slažu. Dobar i efikasan lider treba da ima visok nivo empatije, asertivnost, kompetentnost i razvijene međuljudske vještine. Takođe treba da posjeduje odgovornost, posvećenost i sposobnost da motiviše tim. Problemi nastaju kada takve osobe počnu da rade u kolektivu. Rad sa njima može imati toksičan uticaj, dovesti do stresa, konflikta i mobinga.

Pazi, psihopata

Mogu li se psihopate prepoznati na prvi pogled? Stručnjaci kažu da ih „osjećamo“ kroz sopstvenu emocionalnu reakciju. U njihovoj blizini možemo osjećati nesigurnost, strah, iscrpljenost ili emocionalnu nestabilnost. Takvi odnosi mogu dovesti i do psihosomatskih simptoma poput nesanice, čestih bolesti ili apatije.

To ne znači da treba odmah mijenjati posao, već naučiti postaviti granice, razviti asertivnost i zaštititi se od manipulacije. Terapija i rad na sebi mogu pomoći u jačanju otpornosti na stresne i toksične odnose.

Kako prepoznati psihopatu? Obratite pažnju na ove karakteristike: