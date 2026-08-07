Umjesto odmora iz snova, doživjeli su veliko razočaranje. Turisti su naveli četiri zemlje u kojima su imali loša iskustva.

Izvor: Shutterstock/Frank Legros/Thomas Wyness/Matyas Rehak

Prljave plaže, neljubazni domaćini, loša usluga i pokušaji prevare samo su neki od razloga zbog kojih su pojedini turisti svoja putovanja ocijenili kao veliko razočaranje. Finski medij Iltalehti sproveo je anketu među putnicima i prikupio njihova iskustva sa destinacija na koje, kako tvrde, više ne bi željeli da se vrate, čak ni kada bi im putovanje bilo ponuđeno besplatno.

Među zemljama koje su se našle u odgovorima ispitanika izdvojile su se Bugarska, Egipat, Francuska i Dominikanska Republika. Zašto?

1. Bugarska

Jedna turistkinja ispričala je da je po dolasku u hotel sa dvogodišnjim djetetom dobila sobu bez prozora. Na recepciji, prema njenim riječima, u početku navodno nisu pokazali mnogo razumijevanja, a drugu sobu dobila je tek nakon što je više puta insistirala.

Vidi opis Prljave plaže, neljubazni domaćini i prevare: Turisti izglasali 4 zemlje u koje se ne bi vratili ni besplatno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Peter Forsberg/People / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: SilvanBachmann/Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: trabantos/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Fotokon/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ecstk22/Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TinaSova20/Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SilvanBachmann/Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Valentin Valkov/Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Loš utisak na nju je ostavio i hotelski restoran na otvorenom, gdje su se između stolova šetale kokoške koje su goste čak kljucale po nogama. Kako je navela, ni kvalitet hrane nije ispunio njena očekivanja.

2. Egipat

Više turista kao jedno od najneprijatnijih iskustava navelo je stalne pokušaje dodatne naplate različitih usluga. Jedna porodica rezervisala je izlet koji je uključivao ronjenje sa maskom i disaljkom, ali je tek na brodu saznala da zaštitna maska nije uračunata u cijenu. Pored toga, kako su tvrdili, od njih se navodno očekivao i obavezan bakšiš.

Vidi opis Prljave plaže, neljubazni domaćini i prevare: Turisti izglasali 4 zemlje u koje se ne bi vratili ni besplatno Temperatura u Egiptu u novembru je oko 25 stepeni. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock.com/Thomas Wyness Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Shutterstock.com/AAR Studio Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube/You Asked For It/Printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: ShutterStock.com Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Shutterstock/Peyker Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Shutterstock/Oleg_P Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Red Sea Governorate Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube/ elbayt real estate /Screenshot Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/ConnolyCove Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 14 / 14

Pojedini ispitanici žalili su se i na nasrtljive ulične prodavce i taksiste. Jedna porodica navela je i posebno neprijatno iskustvo. Dok nisu bili u hotelskoj sobi, zaposleni je navodno preturao po njihovom prtljagu. Iako ih je Kairo impresionirao svojom arhitekturom, neki posjetioci opisali su ga kao veoma prljav grad i tvrdili da su često nailazili na pokušaje prevare.

3. Francuska

Pariz pojedine turiste nije razočarao zbog znamenitosti, već zbog atmosfere koju su tamo zatekli. Jedna od učesnica ankete, koja tečno govori francuski, rekla je da joj je grad djelovao neuredno i prepun turista, dok je zaposlene u uslužnim djelatnostima doživjela kao neljubazne.

Slično iskustvo imala je još jedna putnica koja je do tada posjetila 18 evropskih zemalja. Francusku je izdvojila kao jedinu u koju ne bi željela ponovo da putuje, jer, prema njenom utisku, ljudi nisu bili naročito gostoljubivi.

4. Dominikanska Republika

Dominikanska Republika dobila je neke od najoštrijih kritika učesnika ankete. Jedna turistkinja ispričala je da joj je tokom boravka nestao novac dok se nalazila na prostoru hotelskog bazena. Organizovane izlete ocijenila je kao veoma skupe, dok joj je čitav turistički sistem, prema njenom ličnom utisku, djelovao kao da je snažno povezan sa korupcijom.

Navela je i neobičnu situaciju sa taksistom koji ju je zamolio da mu iz hotelskog švedskog stola donese banane. Pored toga, rekla je da se u gradu nije osjećala dovoljno bezbjedno da bi sama bezbrižno šetala.

Da li postoji destinacija koja Vas je razočarala?

(MONDO)