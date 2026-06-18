Kada treba tražiti drugu hotelsku sobu? Znakovi koje ne treba ignorisati

Buka, osjećaj nesigurnosti ili loša higijena mogu ozbiljno pokvariti boravak u hotelu. Putnički stručnjak Mark Volters otkrio je u kojim situacijama gosti bez ustručavanja treba da zatraže zamjenu sobe.

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Sobe pored lifta i stepeništa često su najbučnije u hotelu.

Ako se ne osjećate bezbjedno, imate pravo da tražite drugu sobu.

Loša higijena i tragovi prethodnih gostiju razlog su za reklamaciju i zamjenu sobe.

Boravak u hotelu trebalo bi da bude prijatan i opuštajući, ali postoje situacije u kojima ne treba da se ustručavate da zatražite zamjenu sobe. Iskusni putnički stručnjak Mark Volters izdvojio je nekoliko okolnosti koje mogu uticati na kvalitet odmora, bezbjednost i udobnost gostiju.

Volters, koji je tokom putovanja obišao više od 80 zemalja, objasnio je koje situacije ne bi trebalo tolerisati tokom boravka u hotelu i kada je sasvim opravdano tražiti drugu sobu, prenosi Mirror.

Soba pored lifta može da pokvari odmor

Jedna od stvari na koju bi trebalo obratiti pažnju jeste lokacija sobe u odnosu na lift. Prema njegovim riječima, sobe koje se nalaze u neposrednoj blizini lifta često su izložene pojačanoj buci tokom cijelog dana i noći.

"Ako vam je važan kvalitetan san, razmislite o tome gdje se nalazi vaša soba. U blizini liftova je velika frekvencija ljudi. Tu ćete često čuti goste koji se kasno vraćaju iz provoda ili sa proslava, ali i porodice sa djecom koje rano ujutru kreću ka bazenu. Takva mjesta su gotovo uvijek prometna i bučna", objasnio je Volters.

Ni sobe pored stepeništa nisu najbolji izbor

Stručnjak savjetuje i da izbjegavate sobe koje se nalaze odmah uz stepenište.

"Stepeništa predstavljaju dodatnu prolaznu zonu u hotelu. Zbog toga se često mogu čuti različiti zvuci i buka, što može narušiti mir tokom boravka", rekao je on.

Gošća stiže u hotelsku sobu

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Osjećaj nesigurnosti je dovoljan razlog za promjenu sobe

Volters naglašava da gosti ne moraju detaljno da objašnjavaju zašto žele drugu sobu ukoliko se ne osjećaju bezbjedno.

To može da se odnosi na loše brave, vrata koja djeluju neispravno, problematične prozore ili neprijatan osjećaj zbog okruženja i gostiju u susjednim sobama.

"Ne morate nikome da pravdate svoj osjećaj nelagodnosti. Riječ je o vašoj bezbjednosti. Provjerite da li vrata mogu dobro da se zaključaju, pregledajte brave i pogledajte kroz špijunku kako biste bili sigurni da je sve u redu", savjetuje stručnjak.

Prljava hotelska soba je razlog za reklamaciju

Jedan od najčešćih razloga za traženje zamjene sobe jeste nedovoljna čistoća.

To može podrazumijevati neuredan krevet, nečisto kupatilo ili tragove prethodnih gostiju koji ukazuju na to da soba nije adekvatno očišćena.

"Dešavalo nam se da zateknemo tragove karmina na ogledalu u kupatilu. Tada je jasno da prostor nije dobro očišćen. Važno je da na takve stvari odmah ukažete osoblju. Ponekad se dogodi da soba bude preskočena tokom čišćenja ili da prethodni gosti kasnije napuste hotel, pa dođe do propusta", zaključio je Volters.

Ogledalo

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Kada obavezno treba da tražite zamjenu hotelske sobe?

Ukoliko je soba previše bučna, nalazi se pored lifta ili stepeništa, ne osjećate se bezbjedno ili primijetite nedostatke u higijeni, nemojte oklijevati da se obratite recepciji. Većina hotela će, ukoliko postoje slobodni kapaciteti, izaći u susret gostima i ponuditi adekvatniju sobu.