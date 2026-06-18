Koja je razlika između hotelskih zvjezdica? Ako rezervišete 5 u Turskoj ili Egiptu, nije isto kao u Evropi

Mnogi turisti tek po dolasku shvate da isti broj zvjezdica ne znači i isti standard u Grčkoj, Turskoj, Egiptu ili Italiji.

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Ponegdje su četiri zvjezdice gotovo sinonim za luksuzan hotel, dok na drugim mjestima znače samo solidno, ali prosječno ljetovalište. Razlog je jednostavan. Ne postoji potpuno jedinstven svjetski sistem kategorizacije hotela. Zvjezdice predstavljaju zvanični standard, ali se pravila za njihovu dodjelu razlikuju od države do države.

U većini zemalja zvjezdice označavaju stepen standardizacije hotela, odnosno to kakvu infrastrukturu, usluge i opremu objekat mora da ima da bi dobio određenu kategoriju. Hotel ne dobija četiri ili pet zvjezdica zato što je lijep, već zato što ispunjava unapred određene kriterijume.

U sistemu Hotelstars Union, koji usklađuje klasifikaciju hotela u većem dijelu Evrope, ocenjivanje obuhvata čak 239 kriterijuma, a hoteli moraju da prođu i fizičke provere na lokaciji. Ocjenjuju se:

veličina soba,

recepcija,

kupatila,

klimatizacija,

bezbjednost,

restorani,

dodatne usluge,

digitalne usluge,

dostupnost za invalide i još mnogo toga.

Tek na osnovu ukupnog rezultata hotel dobija svoju kategoriju.

Hotel sa 3 zvjezdice

Ovo je kategorija koju mnogi biraju zbog dobrog odnosa cijene i kvaliteta. Podrazumijeva da svaka soba ima sopstveno kupatilo, standardnu opremu i redovno održavanje. Hotel mora da nudi osnovne usluge, klimatizaciju i recepciju sa određenim radnim vremenom. Ovo je "zlatna sredina" za porodični odmor.

Hotel sa 4 zvjezdice

Predstavlja viši nivo komfora. To znači veće sobe, kvalitetniji namještaj, više zajedničkih prostorija, često i restoran, bazen ili wellness, duže radno vrijeme recepcije i širi spektar usluga.

Hotel sa 5 zvjezdica

Označava najviši nivo formalnog standarda, a uključuije recepciju dostupnu 24 sata, personalizovaniju uslugu, vrhunske sadržaje i restorane, room service i luksuzniji privatni i zajednički prostori.

Iste zvjezdice ne znače isti standard u svim zemljama

Tu nastaje najveća zabuna među turistima. Iako u Evropi postoji sistem Hotelstars Union, on ne eliminiše u potpunosti nacionalne razlike. Španija i Italija imaju regionalne sisteme, dok Turska, Egipat i Tunis koriste sopstvene modele kategorizacije.

Grčka - relativno stroga pravila i evropski pristup

U Grčkoj se hoteli rangiraju od jedne do pet zvezdica prema zakonski utvrđenom sistemu koji uključuje obavezne minimalne standarde i bodovanje dodatnih usluga. Klasifikaciju izdaje Grčka hotelska komora, a preglede vrše akreditovani organi.

Turska - zašto često kažu da su turske zvjezdice "mekše"?

Razlog za to je što turski hotelijeri veliki naglasak stavljaju na all inclusive koncept i infrastrukturu rizorta. Hotel može da ima impresivne zajedničke površine, bazene, tobogane i brojne restorane, dok su sobe ili kupatila znatno skromniji. Standardi su postavljeni drugačije. Fokus je manji na smještaju, a više na dodatnim sadržajima.

Egipat i Tunis - 5 zvjezdica znači "veliki rizort"

U Egiptu i Tunisu veliki hotelski kompleksi često formalno ispunjavaju uslove za visoku kategoriju zbog svoje infrastrukture. Imaju više restorana, bazena, privatne plaže i veliki kapacitet. Međutim, to ne znači nužno luksuz kakav gost očekuje u zapadnoj Evropi. Često se dešava da hotel sa 5 zvjezdica ima impresivan kompleks, ali stariji namještaj ili neujednačen kvalitet soba.

Španija i Italija - visoki standardi, ali regionalna pravila

U Španiji i Italiji kategorizacija se u velikoj mjeri određuje regionalno, pa se kriterijumi razlikuju između pojedinih provincija i regija. Tako, na primjer, mala hotelska soba u Firenci ili Barseloni ne znači nužno nižu kategoriju hotela, naročito u istorijskim gradskim jezgrima gde arhitektonska ograničenja igraju važnu ulogu.

Kako da vas zvjezdice ne zavaraju? Obratite pažnju na 5 pravila prije rezervacije

Turistički stručnjaci savetuju da hotel ne birate samo na osnovu broja zvjezdica, već da kombinujete zvaničnu kategoriju sa aktuelnim iskustvima gostiju:

Ne poredite isti broj zvjezdica u različitim zemljama - 4 zvezdice u Antaliji nisu isto što i 4 zvjezdice u Barseloni. Proverite godinu renoviranja, a ne samo kategoriju hotela. Čitajte nove recenzije gostiju, jer su ocjene stare nekoliko godina često neupotrebljive. Pažljivo pregledajte fotografije soba i kupatila, a ne samo bazena i restorana. Kod hotela u Turskoj, Egiptu i Tunisu, više pažnje posvetite ugledu hotela nego samom broju zvjezdica.

(MONDO)