Zlatiborac ima najčudnije ime u Srbiji: "Ljudi mi ne vjeruju kad se upoznamo, ali ih ubijedim da se ne šalim"

Omiljen Vojinović je pjevač sa Zlatibora koji je ime dobio po stricu.

Izvor: Instagram/omiljenibend

Ako je neko postao poznat po imenu, onda je to pjevač iz zlatiborskog sela Šljivovica. Zove se Omiljen Vojinović. I koja god da je vaša reakcija u ovom trenutku dok ga čitate, Omiljen je istakao da je srećan jer ponosno nosi neobično ime.

Ime je dobio po stricu, na čemu je izuzetno zahvalan svojim roditeljima. Takođe smatra da je u današnje vrijeme privilegija nositi ime Omiljen.

"Nikada ovo ime ne bih dao ni za šta na svijetu. Pa, vi nemate pojma kakva je to privilegija kad se zovete Omiljen. Dobio sam ime po stricu, a veoma sam zahvalan roditeljima što su me baš ovako nazvali. Bilo je dosta situacija kad se predstavljam ljudima, da oni zapravo ne vjeruju da se tako zaista zovem, ali uspijem da ih ubijedim na kraju", rekao je on jednom prilikom.

Život pun anegdota

Opisujući situacije pri predstavljanju, ispričao je i anegdotu iz mlađih dana:

"Kad sam bio mlađi, prišao sam jednoj djevojci koja mi se svidjela. Mi smo tu svirali, bila je buka i gužva, i kao i sada slabo čujete sagovornika. Ja sam njoj prišao, pružio ruku i predstavio se - Omiljen, a samo sam čuo nju kako odgovara: 'Meni nisi'", otkrio je Omiljen.

Mnogi su mislili kako mu je Omiljen nadimak dobijen zbog benda, a ne pravo ime. Dodao je da mu je to ujedno i jedini nadimak, osim u krugu porodice:

"Ljudi koji su me poslije toga upoznali, mislili su da me zbog benda zovu tako Omiljen, a da mi to nije ime. Inače, jedini nadimak kojim imam mi je upravo taj, s tim što dok me svi zovu Omiljen, supruga me zove Ljubo. Moram da kažem da su ona i moji sinovi moj najveći životni uspjeh i sreća", zaključio je pjevač svojevremeno za "Rinu".

I ne morate da se pitate koje značenje nosi ime Omiljen. Kako glasi ime, takvo i značenje ima: "biti omiljen", "voljen" ili "obožavan".

(Mondo)