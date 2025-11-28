logo
Kako se imena poput Tea, Andrea i Mia mijenjaju kroz padeže?

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Ako želite nešto, primjera radi, da dodate osobi sa jednim od ova tri imena, kako ćete reći? Tei ili Teji? Andrei ili Andreji? Mii ili Miji?

Kako se imena tea, mia i andrea mijenjaju kroz padeže Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nije tajna da imena Tea, Andrea i Mia zbunjuju mnoge, naročito u periodu kada su kratka i moderna imena dosegla veliku popularnost. Iako na prvi pogled djeluju jednostavno i lako za korišćenje, upravo ovakva imena često izazivaju nedoumice kada treba pravilno da ih mijenjamo po padežima - od poruka i mejlova do svakodnevnih razgovora.

Pitanja poput "Da li je pravilno reći Tei ili Teji? Andrei ili Andreji? Mii ili Miji?", postaju sve češća. Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" pozabavila se ovom temom kako bi svi pravilno koristili imena u govoru i pisanju.

Promjena imena Tea, Andrea i Mia po padežima

  • Nominativ: Andrea, Tea
  • Genitiv: Andree, Tee
  • Dativ: Andrei, Tei
  • Akuzativ: Andreu, Teu
  • Vokativ: Andrea, Tea
  • Instrumental: Andreom, Teom
  • Lokativ: Andrei, Tei
  • Nominativ: Mia
  • Genitiv: Mije
  • Dativ: Miji
  • Akuzativ: Miju
  • Vokativ: Mia
  • Instrumental: Miom
  • Lokativ: Miji

Mnogi korisnici mreža nisu krili da su iznenađeni. Ovo su samo neki od komentara:

  • "A Tia? Je l' isto kao Mia ili...?".
  • "Oko Mi(j)e nisu baš usaglašena mišljenja".
  • "Da li mogu da zamolim za objašnjenje zašto se u prva dva slučaja ne dodaje J, a u trećem dodaje?".
  • "A kako bi se onda menjalo kad je ime Mija, a ne Mia?".
  • "Zašto je Tee, a zašto Mije?".
  • "Ne. Mia nije Mija".
  • "Mislio sam da je i instrumental sa J kod Mije".

