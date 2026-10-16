Trijumf klasične muzike u Banskom dvoru: Koncertom kvarteta "Konfringo" završena "Jesenja sonata"

Nastupom međunarodnog klavirskog kvarteta "Konfringo" u Banskom dvoru sinoć je svečano zatvoreno deveto, prema ocjeni organizatora, do sada najbolje izdanje Internacionalnog muzičkog festivala "Jesenja sonata".

Izvor: Banski dvor

Ovaj međunarodno prepoznati kamerni ansambl, koji okuplja vrhunske muzičke umjetnike iz Njemačke, Srbije i Južne Koreje, publici u Koncertnoj dvorani predstavio je djela Gustava Malera, Roberta Šumana i Riharda Štrausa. Kvartet u sastavu Eun Če Kim (violina), Brajan Ajzaks (viola), Irina Josifoska (violončelo) i Viktor Sos (klavir) ispraćen je ovacijama, čime je na najbolji način zaokružena ovogodišnja smotra umjetničke muzike.

Direktor Banskog dvora Mladen Matović istakao je da su nakon četiri festivalske večeri, tokom kojih su nastupila značajna imena današnjice, uspjeli ponovo da podignu ljestvicu.

"Posebno smo ponosni na činjenicu da smo i ove godine uspjeli dovesti svijet u Banjaluku i siguran sam da će naši učesnici sa sobom ponijeti najljepšu sliku u svijet. Pred nama sada ostaje velika obaveza i odgovornost da već za koji dan počnemo sa pripremama za jubilarno, deseto festivalsko izdanje i potrudićemo se da napravimo najbolji mogući program dostojan jubileja", poručio je Matović.

Pored kvarteta "Konfringo", banjalučka publika je proteklih dana uživala u raznovrsnom i visokoreprezentativnom programu. Festival je otvoren nastupom prvog stalnog gudačkog okteta u Holandiji, "Roktet", dok je drugo veče obilježio briljantan nastup ruske pijanistkinje Elene Tarasove. Treće festivalsko veče bilo je rezervisano za dvoje istaknutih umjetnika bogate međunarodne karijere – japansku violinistkinju Fumiku Mohri i iransko-njemačkog pijanistu Araša Roknija.

Organizatori su zahvalili umjetnicima, publici i medijima, naglasivši da su topao prijem i iskrene reakcije potvrdili da je Banjaluka i ove godine bila pravo mjesto susreta vrhunske muzike i emocija.

Pokrovitelji devetog izdanja festivala "Jesenja sonata" bili su predsjednik Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Grad Banja Luka.