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Ovacije za Elenu Tarasovu: Ruska pijanistkinja briljirala na "Jesenjoj sonati" u Banskom dvoru

Ovacije za Elenu Tarasovu: Ruska pijanistkinja briljirala na "Jesenjoj sonati" u Banskom dvoru

Autor Dušan Volaš
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Ruska pijanistkinja Elena Tarasova oduševila je publiku druge večeri 9. festivala "Jesenja sonata" u Banskom dvoru. Njen maestralni nastup nagrađen je višeminutnim aplauzom i sa čak dva bisa.

Ovacije za Elenu Tarasovu: Ruska pijanistkinja briljirala na "Jesenjoj sonati" u Banskom dvoru Izvor: Banski dvor-Kulturni centar

Tarasova, čija bogata međunarodna karijera obuhvata nastupe od Francuske i Njemačke do Japana, pred banjalučkom publikom se predstavila pažljivo osmišljenim i izuzetno zahtjevnim programom.

Publika je imala priliku da uživa u djelima Šopena, Lista, Štrausa, Čajkovskog, Rahmanjinova, Sokolova i Krajslera.

Izvor: Banski dvor-Kulturni centar

Ovaj raznovrstan repertoar izveden je u kontinuitetu, bez uobičajenih pauza, čime je stvorena specifična i duboko emotivna atmosfera u Koncertnoj dvorani.

"Program je koncipiran kao jedinstvena muzička cjelina, bez prekida aplauzom između kompozicija, omogućavajući publici neprekinut doživljaj različitih muzičkih epoha, stilova i emocionalnih raspoloženja", pojašnjavaju iz Banskog dvora pristup ove istaknute umjetnice.

Izvor: Banski dvor-Kulturni centar

Govoreći o ulozi umjetnosti u savremenom svijetu, Tarasova, koja je prve korake za klavirom napravila sa samo četiri godine, naglasila je značaj stvaralaca i njihove sposobnosti da kroz muziku podstaknu nadu.

"Muzičar ima mogućnost da određeno vrijeme provede u nekom uzvišenom prostoru. Stvaralački ljudi u doba informacija i analitike sa svijetom ne dijele svoja razmišljanja o njemu, već dijele svoju vjeru u njega", ističe se u saopštenju prenoseći riječi slavne umjetnice.

Izvor: Banski dvor-Kulturni centar

Na programu festivala sutra je čuvena japanska violinistkinja Fumika Mohri, koja će nastupiti sa istaknutim iransko-njemačkim pijanistom Arašom Roknijem. 

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Tagovi

jesenja sonata Banski dvor festivali

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