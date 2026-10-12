Osam instrumenata, jedan veliki doživljaj: ROCTET zablistao na otvaranju „Jesenje sonate“ (Foto)

Holandski gudački oktet oduševio je banjalučku publiku izvedbama djela Brucha, Šostakoviča i Mendelsona, otvarajući novo izdanje festivala u Koncertnoj dvorani Banskog dvora.

Deveti Internacionalni muzički festival „Jesenja sonata“ svečano je otvoren večaras u Koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci, nastupom vrhunskog holandskog gudačkog okteta ROCTET (ROCTET String Octet), jednog od značajnih ansambala posvećenih ovom kamernom sastavu.

Pred banjalučkom publikom, koja je koncert pratila s velikom pažnjom i uživanjem, osmočlani ansambl predstavio je raskošne mogućnosti gudačkog okteta izvođenjem djela Brucha, Šostakoviča i Mendelsona. Raznovrstan program, koji je objedinio snažnu emocionalnu izražajnost, dramatičnost i virtuoznost, publici je priredio veče ispunjeno bogatstvom muzičkih izraza.

Sudeći prema reakcijama publike, ROCTET je opravdao visoka očekivanja i brojne pohvale koje dobija od muzičkih kritičara i stručne javnosti širom svijeta, priredivši koncert koji je na najljepši način označio početak devetog izdanja „Jesenje sonate“.

Osam muzičara i jedinstven zvuk

Gudački oktet ROCTET čine violinisti Joris van Rijn, Filipe Fernandes, Julia Hartig i Dimiter Černookov, violisti Francien Schatborn i Frank Brakkee te violončelistkinje Eveline Kraayenhof i Anneke Jansen.

Osnovan 2016. godine kao prvi stalni gudački oktet u Holandiji, ROCTET je za kratko vrijeme izgradio zavidnu međunarodnu reputaciju. Nastupajući u prestižnim koncertnim dvoranama, ansambl doprinosi afirmaciji gudačkog okteta kao jedinstvenog i samostalnog kamernog sastava.

Posebno se izdvaja njihov nastup u Velikoj dvorani Koncertgebaua u Amsterdamu, jednoj od najuglednijih koncertnih dvorana u svijetu.

Prepoznatljiv po ekspresivnom i energičnom stilu muziciranja, ovaj ansambl posvećen je stalnom proširivanju repertoara, spajajući velika djela kamerne muzike sa savremenim kompozicijama.

Vidi opis Osam instrumenata, jedan veliki doživljaj: ROCTET zablistao na otvaranju „Jesenje sonate“ (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Banski dvor Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Banski dvor Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Banski dvor Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Banski dvor Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Banski dvor Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Banski dvor Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Banski dvor Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Banski dvor Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Banski dvor Br. slika: 9 9 / 9 AD

Album nominovan za prestižnu nagradu

Umjetničko djelovanje ansambla potvrđuju i dva objavljena albuma. Drugi album, „CHANGES“, objavljen je u januaru 2025. godine. Na njemu se, uz djela Respigija i Eneskua, nalazi i kompozicija Tea Luvendija, napisana posebno za ovaj ansambl.

Album je nominovan za prestižnu nagradu Edison Klassiek 2025. godine u kategoriji kamerne muzike, dok su pozitivne kritike uglednih medija dodatno potvrdile umjetnički ugled ovog ansambla.

Devetim izdanjem „Jesenje sonate“ nastavlja se tradicija okupljanja vrhunskih umjetnika i predstavljanja izuzetnih muzičkih ostvarenja banjalučkoj publici. Festival time dodatno potvrđuje značaj Banskog dvora kao mjesta susreta domaće i međunarodne umjetničke scene.

Pokrovitelji devetog Internacionalnog muzičkog festivala „Jesenja sonata“ su predsjednik Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Grad Banjaluka.

(Mondo)