Holandski gudački oktet oduševio je banjalučku publiku izvedbama djela Brucha, Šostakoviča i Mendelsona, otvarajući novo izdanje festivala u Koncertnoj dvorani Banskog dvora.
Deveti Internacionalni muzički festival „Jesenja sonata“ svečano je otvoren večaras u Koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci, nastupom vrhunskog holandskog gudačkog okteta ROCTET (ROCTET String Octet), jednog od značajnih ansambala posvećenih ovom kamernom sastavu.
Pred banjalučkom publikom, koja je koncert pratila s velikom pažnjom i uživanjem, osmočlani ansambl predstavio je raskošne mogućnosti gudačkog okteta izvođenjem djela Brucha, Šostakoviča i Mendelsona. Raznovrstan program, koji je objedinio snažnu emocionalnu izražajnost, dramatičnost i virtuoznost, publici je priredio veče ispunjeno bogatstvom muzičkih izraza.
Sudeći prema reakcijama publike, ROCTET je opravdao visoka očekivanja i brojne pohvale koje dobija od muzičkih kritičara i stručne javnosti širom svijeta, priredivši koncert koji je na najljepši način označio početak devetog izdanja „Jesenje sonate“.
Osam muzičara i jedinstven zvuk
Gudački oktet ROCTET čine violinisti Joris van Rijn, Filipe Fernandes, Julia Hartig i Dimiter Černookov, violisti Francien Schatborn i Frank Brakkee te violončelistkinje Eveline Kraayenhof i Anneke Jansen.
Osnovan 2016. godine kao prvi stalni gudački oktet u Holandiji, ROCTET je za kratko vrijeme izgradio zavidnu međunarodnu reputaciju. Nastupajući u prestižnim koncertnim dvoranama, ansambl doprinosi afirmaciji gudačkog okteta kao jedinstvenog i samostalnog kamernog sastava.
Posebno se izdvaja njihov nastup u Velikoj dvorani Koncertgebaua u Amsterdamu, jednoj od najuglednijih koncertnih dvorana u svijetu.
Prepoznatljiv po ekspresivnom i energičnom stilu muziciranja, ovaj ansambl posvećen je stalnom proširivanju repertoara, spajajući velika djela kamerne muzike sa savremenim kompozicijama.
Osam instrumenata, jedan veliki doživljaj: ROCTET zablistao na otvaranju „Jesenje sonate“ (Foto)
Album nominovan za prestižnu nagradu
Umjetničko djelovanje ansambla potvrđuju i dva objavljena albuma. Drugi album, „CHANGES“, objavljen je u januaru 2025. godine. Na njemu se, uz djela Respigija i Eneskua, nalazi i kompozicija Tea Luvendija, napisana posebno za ovaj ansambl.
Album je nominovan za prestižnu nagradu Edison Klassiek 2025. godine u kategoriji kamerne muzike, dok su pozitivne kritike uglednih medija dodatno potvrdile umjetnički ugled ovog ansambla.
Devetim izdanjem „Jesenje sonate“ nastavlja se tradicija okupljanja vrhunskih umjetnika i predstavljanja izuzetnih muzičkih ostvarenja banjalučkoj publici. Festival time dodatno potvrđuje značaj Banskog dvora kao mjesta susreta domaće i međunarodne umjetničke scene.
Pokrovitelji devetog Internacionalnog muzičkog festivala „Jesenja sonata“ su predsjednik Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Grad Banjaluka.
(Mondo)