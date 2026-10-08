Nobelova nagrada za književnost 2026. godine pripala En Karson

Nobelova nagrada za književnost otišla je u ruke proslavljenoj kanadskoj književnici.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Louisiana Channel

Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodijeljena je kanadskoj autorki En Karson "za njen smjeli i inventivni opus koji je, u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom, stvorio nove oblike u savremenoj književnosti".

BREAKING NEWSThe 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize)October 8, 2026

Ko je En Karson?

Podsjetimo, En Karson je kanadska pjesnikinja, esejistkinja, prevoditeljka i profesorka antičke književnosti, i jedna je od najcjenjenijih i najoriginalnijih figura savremene svjetske poezije.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Louisiana Channel

Prepoznatljiva je po spajanju antičkog i savremenog, što ne čudi ako uzmemo u obzir da je doktorirala na temama iz stare Grčke.

Njena poezija i eseji poznati su po tome što motive, mitove i filozofiju antičke Grčke (poput Sapfe, Euripida i Eshila) stavljaju u kontekst modernog života.

Izvor: pritnscreen/polja.rs

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