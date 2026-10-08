logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nobelova nagrada za književnost 2026. godine pripala En Karson

Nobelova nagrada za književnost 2026. godine pripala En Karson

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nobelova nagrada za književnost otišla je u ruke proslavljenoj kanadskoj književnici.

Nobelova nagrada za književnost 2026. godine pripala En Karson Izvor: pritnscreen/youtube/ Louisiana Channel

Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodijeljena je kanadskoj autorki En Karson "za njen smjeli i inventivni opus koji je, u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom, stvorio nove oblike u savremenoj književnosti".

Ko je En Karson?

Podsjetimo, En Karson je kanadska pjesnikinja, esejistkinja, prevoditeljka i profesorka antičke književnosti, i jedna je od najcjenjenijih i najoriginalnijih figura savremene svjetske poezije.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Louisiana Channel

Prepoznatljiva je po spajanju antičkog i savremenog, što ne čudi ako uzmemo u obzir da je doktorirala na temama iz stare Grčke.

Njena poezija i eseji poznati su po tome što motive, mitove i filozofiju antičke Grčke (poput Sapfe, Euripida i Eshila) stavljaju u kontekst modernog života.

Izvor: pritnscreen/polja.rs

Čuveno djelo koje je jako popularno i u Srbiji - "Autobiografija crvenog" zasnovano je na sačuvanim fragmentima pjesnika Stesihora o čudovištu Gerionu, prenetom u moderan kontekst odrastanja, ljubavi i umjetnosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nobelova nagrada književnost

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA