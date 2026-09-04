Ig Nobelove nagrade: Mlijeko bubašvaba, zakopani donji veš i nauka pravilnog izduvavanja nosa

Ig Nobelove nagrade ove godine dodijeljene su za neobična istraživanja, od mlijeka bubašvaba i ljubljenja do proučavanja zemljišta pomoću zakopanog donjeg veša.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Neobična i maštovita naučna istraživanja ponovo su dobila svoje priznanje. Deset istraživačkih timova nagrađeno je na satiričnoj ceremoniji Ig Nobelovih nagrada, koja je ove godine prvi put održana izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Među ovogodišnjim dobitnicima su naučnici koji su proučavali mlijeko bubašvaba, pravilno izduvavanje nosa, ali i kvalitet zemljišta pomoću zakopanog donjeg veša.

Nagrade dodjeljuje digitalni časopis "Anali nevjerovatnih istraživanja", a ceremonija je nakon 35 godina održavanja u SAD prvi put preseljena u Evropu. Kao razlog za promjenu lokacije navedena je zabrinutost da pojedini učesnici ne bi mogli da dobiju američke vize.

Trofeji u obliku pečurke i ljudskog stopala

Ceremonija je održana u kongresnom centru u Cirihu, gdje su nagrađeni istraživači dobili posebno dizajnirane trofeje koji podsjećaju na spoj pečurke i ljudskog stopala.

Među dobitnicima su Matilda Brajndl i Stjuart Vest sa Univerziteta Oksford, kao i Ketrin F. Talbot sa Instituta za tehnologiju Floride. Njihov rad bavio se evolucionom istorijom ljubljenja.

Posthumno je nagrađen i doktor Tokuđi Uno, koji je istraživao nauku izduvavanja nosa.

Posebnu pažnju privukao je tim naučnika koji je u više od 25 zemalja zakopao čak 1.000 pari donjeg veša.

Istraživači su pratili kako sitni organizmi koji žive u zemlji razgrađuju tkaninu, a na osnovu toga pokušali da procijene stanje i aktivnost zemljišta.

Publika bacala papirne avione

U skladu sa tradicijom ove neobične manifestacije, publika je na početku ceremonije pravila papirne avione i bacala ih prema bini.

Organizatori planiraju da buduće ceremonije naizmjenično održavaju u Cirihu i drugim evropskim gradovima. Ig Nobelove nagrade 2027. godine biće dodijeljene u belgijskom Antverpenu.

Prethodne ceremonije održavane su na američkim univerzitetima Harvard, Masačusetskom tehnološkom institutu i Univerzitetu u Bostonu, ali za sada nema planova da se manifestacija vrati u SAD.

Voditelj ceremonije i urednik časopisa Mark Abrahams ranije je rekao da je tokom prethodne godine postalo nebezbjedno da njihovi gosti dolaze u zemlju.

Ig Nobelove nagrade nisu povezane sa pravim Nobelovim nagradama, koje će ove godine biti objavljene početkom oktobra. Njihova svrha je da istaknu istraživanja koja ljude najprije nasmiju, a zatim ih podstaknu na razmišljanje.