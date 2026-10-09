Muzej Republike Srpske raspisao konkurs "Srce piše ćirilicu": Nagradni fond 3.000 KM

Muzej Republike Srpske raspisao je konkurs "Srce piše ćirilicu" s nagradnim fondom od 3.000 KM. Radove je moguće poslati do 31. oktobra.

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Muzej Republike Srpske raspisao je konkurs "Srce piše ćirilicu", kojim se traže najljepši ćirilični rukopis i najljepši kaligrafski rad. Nagradni fond za 2026. godinu povećan je na 3.000 KM, a pravo učešća imaju svi građani BiH.

Konkurs je dio manifestacije "Muzejski dani ćirilice", posvećene promociji, očuvanju i njegovanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Učesnici će se takmičiti u više uzrasnih kategorija, a osim novčanih nagrada, organizatori su pripremili i posebne poklone za istaknute autore.

Ovogodišnji zadatak je prepisivanje odlomka iz besjede starca Zosime iz romana "Braća Karamazovi" Fjodora Dostojevskog.

Izvor: Muzej RS

Šest kategorija za učesnike

Za najljepši kaligrafski rad predviđene su tri kategorije: odrasli učesnici, srednjoškolci i učenici starijih razreda osnovne škole, od šestog do devetog razreda.

Za najljepši ćirilični rukopis takođe su predviđene tri kategorije: učenici do petog razreda osnovne škole, učenici od šestog do devetog razreda i učesnici stariji od 15 godina.

Propozicije konkursa, tekst za prepisivanje i ostale informacije dostupni su na zvaničnim stranicama Muzeja Republike Srpske na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram.

Kako poslati rad i do kada traje konkurs?

Rukom prepisan tekst potrebno je dostaviti najkasnije do 31. oktobra 2026. godine, poštom ili lično na portirnicu Muzeja Republike Srpske.

Adresa za dostavu je: Muzej Republike Srpske, Đure Daničića 1, 78 000 Banjaluka, uz naznaku "Srce piše ćirilicu".

Na poleđini rada potrebno je navesti ime i prezime učesnika, adresu stanovanja, datum i godinu rođenja, kontakt telefon i imejl adresu. Učenici treba da navedu i razred i školu koju pohađaju.

Imena nagrađenih biće objavljena na stranicama Muzeja na Fejsbuku i Instagramu do 7. novembra 2026. godine.

Nagrade će biti uručene na svečanom otvaranju manifestacije "Muzejski dani ćirilice". Tom prilikom biće organizovana i izložba najboljih radova, a posjetioci će moći da glasaju za svoje favorite i odluče kome će pripasti novčana nagrada publike.

Program donosi i gostovanje arheologa i izložbu slika

Manifestacija "Muzejski dani ćirilice" obuhvatiće i druge kulturne sadržaje. Za 14. novembar najavljeno je gostovanje arheologa Dragana Jankovića, stručnjaka za Vinčansku kulturu, poznatog i po nastupima u naučno-popularnim podkastima i televizijskim emisijama.

Posjetioci će imati priliku da u razgovoru s njim saznaju više o ovoj praistorijskoj kulturi i arheološkim otkrićima.

Za 17. novembar najavljeno je otvaranje izložbe slika iz Umjetničke galerije Priština, koja će publici u Banjaluci predstaviti stvaralaštvo umjetnika sa Kosova i Metohije.

Konkurs "Srce piše ćirilicu" podržali su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Grad Banjaluka. Autorka i koordinatorka manifestacije je Tamara Lukač Lazarević, menadžerka za organizaciju i promociju Muzeja Republike Srpske.