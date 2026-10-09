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(Vjerovatno) najpoznatiji intervju Gorana Bareta snimljen je u Banjaluci

(Vjerovatno) najpoznatiji intervju Gorana Bareta snimljen je u Banjaluci

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Prije više od 12 godina na banjalučkoj tvrđavi Kastel snimljen je intervju koji je kasnije postao legendaran.

Goran Bare intervju kastel banjaluka Izvor: YouTube/Screenshot

“Imao sam kompjuter sredinom prošlog desetljeća i vidio sam da to nije za mene”, izjavio je Bare u avgustu 2014. prije nastupa na banjalučkoj tvrđavi Kastel, na festivalu Fresh Wave.

“Neću da se kupam u smeću”, dodao je, govoreći o društvenim mrežama.

Na pitanje o tome koliko mu novac znači, rekao je tada: “Samo da imam za hranu”.

Sam intervju postao je viralan i iz njega se od tada izrodilo nekoliko “mimova”, ne zbog toga šta je frontmen “Majki” tada govorio, nego zbog načina na koji je govorio.

Uostalom, podsjetite se:

Inače, Bare je bio čest gost u Banjaluci, dolazio je i sa "Majkama" i sa "Plaćenicima", i nastupao je na skoro svim festivalima. 

Nedostajaće nam 

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