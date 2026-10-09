Posljednji koncert Gorana Bareta trajao samo nekoliko minuta: Nakon prve pjesme sišao s bine

Goran Bare preminuo je u 61. godini. Krajem septembra nastupio je na festivalu u Makarskoj, ali je koncert prekinut već tokom prve pjesme.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Goran Bare, frontmen kultne hrvatske rok grupe Majke i jedan od najprepoznatljivijih muzičara regionalne rok scene, preminuo je u 61. godini. Vijest o njegovoj smrti podsjetila je i na njegov nastup krajem septembra u Makarskoj, koji je trajao svega nekoliko minuta i bio prekinut već tokom prve pjesme.

Bare je nastupio na festivalu "Modro i zeleno", ali koncert nije protekao kako je publika očekivala. Muzičara su ubrzo odveli sa bine, dok ga je publika ispratila aplauzom.

Okolnosti prekida nastupa tada su privukle pažnju javnosti, a snimci su se brzo proširili društvenim mrežama.

Snimak iz Makarske izazvao brojne reakcije

"Goran Bare večeras na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na binu nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila aplauzom", navedeno je u objavi na Fejsbuku.

Snimak je izazvao brojne reakcije i komentare, a dio publike pružio je podršku muzičaru.

"Ne daj se, Bare. Takav je život. Nadam se da će biti još prilike poslušati te", napisala je jedna korisnica, prenijela je "Slobodna Dalmacija".

Život obilježen teškim ličnim gubicima

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Goran Bare je tokom života prolazio kroz brojne teške periode, o kojima je povremeno govorio u javnosti. Među najbolnijim iskustvima bio je gubitak supruge, o kojem je ranije iznio potresno svjedočenje.

Pažnju javnosti prije nekoliko godina privukao je i snimak na kojem hoda auto-putem Zagreb – Pula, držeći flašu u ruci. Prizor je izazvao zabrinutost korisnika društvenih mreža, a pojedini su nagađali da je bio pod dejstvom alkohola ili narkotika. Na snimku se, međutim, vidjelo da je u ruci držao flašu mineralne vode i da je saobraćaj bio zaustavljen.

Muzika koja je obilježila generacije

Kao frontmen grupe Majke, Goran Bare ostavio je dubok trag na regionalnoj rok sceni. Njegov prepoznatljiv glas, sirovi rok zvuk i tekstovi o ljubavi, usamljenosti i životnim lomovima obilježili su karijeru dugu nekoliko decenija.

Njegova muzika stigla je i do šire publike zahvaljujući filmu "Mi nismo anđeli" reditelja Srđana Dragojevića. Za ovaj film izveo je pjesme "Hajde da se drogiramo" i "Ne pitaj me zašto živim u kafani ja".

Goran Bare ostaće upamćen kao jedan od najupečatljivijih i najautentičnijih predstavnika regionalne rok muzike.