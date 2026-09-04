Na Gradskom groblju u Čačku danas je obilježena dvogodišnjica smrti Borisava Bore Đorđevića.

Izvor: Kurir/MONDO/Stefan Stojanović

Proslavljeni roker i frontmen grupe "Riblja čorba", Bora Đorđević, preminuo je u 72. godini 2024. u Sloveniji nakon kraće bolesti.

Na njegovom grobu u rodnom Čačku okupili su se prijatelji, obožavaoci i poznanici. Položili su cvijeće, palili svijeće i sjećali se prijateljstva i poznanstva sa slavnim rokerom.

Sjećanja na Boru

"Družio sam se sa njim od 1982. godine, tada nas je njegova supruga Dragana i fotografisala, sreli smo se zbog dogovora u vezi sa snimanjem albuma u Londonu. Družili smo se i kasnije na njegovim promocijama knjiga, a i kasnije kada sam se preselio u Beograd. Bora je vanserijska ličnost, danas nas je došlo dosta iz Beograda jer je Bora to zaslužio", priča muzičar Nenad Kresojević, Borin prijatelj iz Beograda.

"Kada sam imala 12 godina ja sam sa njegovom pjesmom "Lutka sa naslovne strane" pobijedila na zimskoj smotri kulture u Beogradu, davne 1981. godine. Kasnije sam ga i upoznala, zahvaljujući bratu bokseru. Ljudi poput Bore ne smiju nikada da odu u zaborav, zato što je bio veliki umjetnik, muzičar i patriota", kaže Tatjana Batak Petrović, Borina poznanica iz Beograda.

Vidi opis Dvije godine od smrti Bore Čorbe: Prijatelji i poznanici zapjevali na grobu pjevača (foto: MONDO - Petar Stojanović) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press/arhiva Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo - Petar Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Redovno posjećuju grob rokera

Kraj Borine humke danas su bili i Borini prijatelji iz rodnog grada, ljudi sa kojima je odrastao i proveo mladost. Većina njih Borin grob posjećuje skoro svake nedjelje, u tačno određeno vrijeme.

"Okupili smo se i danas, došli smo ranije da po domaćem običaju iznesemo okrepljenje za Borine fanove koji su došli. Danas niko od uže porodice nije posjetio Borin grob. Sin Boris mi se uvijek javi kada dolazi, ali sada nije došao. Čuo sam se s njegovom suprugom, kaže da zbog godišnjice došla u Čačak, ali je danas ovdje niko nije sreo. Tražila je da jutros kada bude došla, novinari ne budu u blizini. Danas čujem da je navodno bila sinoć i da je od nje onaj vijenac na Borinom grobu. Mi smo danas na Borinom grobu i svirali i pjevali, i to ćemo raditi dok god budemo mogli, čuvajući sjećanje na njega i mladost koju smo zajedno proveli", rekao je dr Prvoslav Savić, Borin prijatelj od detinjastva.

Posjećivao svoj Čačak, a posljednje dane proveo u Ljubljani

Ovaj Čačanin je svojevremeno Bori nudio i kuću u Čačku, znajući da je roker, kaže žarko želio da ima gdje da dođe. Međutim, Bora je redovno dolazio u rodni grad, nastupao na koncertima i provodio vrijeme s prijateljima, ali je posljednje dane života proveo u Ljubljani.

Pogledajte slike sa suprugom:

Vidi opis Dvije godine od smrti Bore Čorbe: Prijatelji i poznanici zapjevali na grobu pjevača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 7 / 7

Inače, Borina sadašnja supruga je prije dvije godine od organizatora sahrane, zahtijevala da se novinari udalje sa komenoracije koja je održana u velikoj sali Kulturnog centra. To se ipak nije dogodilo, a ona je na komemoraciju ušla tek pošto su se fotoreporteri i kamermani povukli iz dijela sale iz kog su mogli da je snime. U salu je ušla sa šeširom sa velikim obodom.

Ovako je izgledala sahrana:

Bonus video:

Pogledajte 00:42 Bora Čorba sahranjen uz pesmu "Pogledaj dom svoj, anđele" Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir / MONDO)