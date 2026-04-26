Komšije Bore Čorbe iz Slovenije otkrile da li njegova udovica i dalje živi u istom stanu

Komšije Bore Čorbe iz Slovenije otkrile da li njegova udovica i dalje živi u istom stanu

Komšije i lokalni fanovi su dugo izražavali žaljenje zbog Borine smrti, a njegova supruga često posjećuje Srbiju i grob.

Muzička legenda Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba, preminuo je 4. septembra 2024 godine. Posljednjih nekoliko godina života proveo je u Ljubljani zajedno sa suprugom Dubravkom Milaković.

Nakon njegovog odlaska, ljudi iz njihovog slovenačkog okruženja podijelili su svoja sjećanja na slavnog rokera i otkrili kako danas živi njegova udovica.

Nekadašnji komšija istakao je da Dubravka nije napustila njihov zajednički dom, ali da se drži dalje od očiju javnosti, oslanja se na podršku sestre, i često obilazi Srbiju. On je o Bori i Dubravki izjavio sljedeće:

"Još nam je teško što Bora nije uspio da se izvuče. Bio je dobar komšija, ljudi su ga poštovali. Kad se saznalo da je preminuo, fanovi su danima donosili cvijeće ispred zgrade, palili svijeće i ostavljali poruke. Pratili smo i sahranu, znamo da je imao želju da bude pokopan u Srbiji. Dubravka i dalje tu živi. Iskren da budem, ne pamtim kad sam je vidio posljednji put. Ona nije bila nešto druželjubiva ni dok je Bora bio živ, a posebno ne sada. Nekako je tajanstvena. Žena i ćerka su mi pričale da su joj izjavile saučešće i da je bila baš tužna, vidjelo se da ju je sve to mnogo pogodilo. Tada danima nije izlazila iz stana. Sve vrijeme je uz nju bila sestra. Ide često u Srbiju, sigurno da obiđe Borin grob. Koliko znam, ona radi u jednoj prodavnici u strogom centru grada.

"Nadali smo se da će da pobijedi bolest"

Pored komšija, Borina smrt je duboko potresla i zaposlene u njegovoj omiljenoj kafani u Sloveniji. Konobarica iz tog ugostiteljskog objekta ispričala je kako su navijali za njegov oporavak, te dodala da su Dubravku nedavno sugrađani primijetili na lokalnoj pijaci u crnini. Njena izjava glasi:

"Nadali smo se da će uspjeti da pobijedi bolest prošle godine. Svi smo tad mislili na njega i slali mu pozitivnu energiju, ali nije uspio. Baš nam je bilo teško kad smo čuli da je preminuo. Mnoge novinarske ekipe su dolazile ovdje poslije vas da se raspituju o njemu. Čula sam i da su mnogi odavde iz Slovenije išli na sahranu u Srbiju. Skoro mi je neko rekao da je vidio njegovu ženu ovdje na pijaci, kupovala je povrće. Ja je nisam prepoznala, ali jedna mušterija mi je skrenula pažnju na nju. Lijepa i njegovana žena. Bila je u crnini. Ovdje kod nas ne dolazi. Bora je bio legenda, nedostajaće nam".

