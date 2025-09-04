Potresna objava Riblje Čorbe: Bend se oglasio povodom godišnjice smrti Bore Đorđevića, poruka koja slama srca

Legendarni muzičar Bora Đorđević preminuo je 4. septembra 2024. godine, a bend se danas oglasio emotivnom porukom.
Navršila se tačno godina dana od odlaska legendarnog rokera i pjesnika Bore Đorđevića. Tim povodom, bend Riblja Čorba, čiji je Bora godinama bio prepoznatljivo lice i frontmen, oglasio se emotivnom porukom na Fejsbuku.
"Godinu dana bez našeg dragog Bore, našeg brata Bokija. Zauvijek sa nama. Borisav Đorđević - Bora (1.11.1952 - 04.09.2024)",napisali su u objavi.
Legenda rok muzike
Borisav Bora Đorđević (Čačak, 1. novembar 1952 — Ljubljana, 4. septembar 2024), poznatiji kao Bora Čorba, bio je jedan od najznačajnijih rok muzičara i pesnika sa prostora bivše Jugoslavije. Kao osnivač, glavni vokal i tekstopisac grupe Riblja čorba, od 1978. godine pa sve do smrti, ostavio je neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni. Pre toga bio je član bendova Suncokret i Rani mraz.
Pogledajte fotografije Bore Đorđevića:
Riblja Čorba "Pogledaj dom svoj anđele"
Bora je autor nekih od najpoznatijih rok pjesama sa ovih prostora, među kojima su: "Lutka sa naslovne strane", "Ostani đubre do kraja", "Dva dinara, druže“, "Amsterdam", "Kad hodaš" i mnoge druge koje su stekle status evergrina.
Podsjetimo, u rodnom gradu legendarnog rokera obilježena je godišnjica njegove smrti, a najverniji fanovi stigli su još u ranim jutarnjim časovima. Na groblju u Čačku navršava se godinu dana od smrti Bore Đorđevića, koji je preminuo 4. septembra, nakon duge i teške bolesti. Porodica je legendarnoj rok ikoni ispunila posljednju želju – na njegovom spomeniku postavljene su dve ukrštene gitare, baš kao što je Bora napisao u svojoj poslednjoj pjesmi.
Pogledajte kako je izgledao pomen Bori Đorđeviću:
