Svijet poludio za metodom koja briše bore, a potpuno je besplatna: 20 minuta dnevno za efekat botoksa

Fejs joga je prirodna metoda podmlađivanja koja zateže kožu, smanjuje bore i poboljšava tonus lica bez injekcija i skupih tretmana.

Izvor: Miljan Zivkovic/Shutterstock

Fejs joga prirodno zateže lice i smanjuje bore bez injekcija.

Vježbe aktiviraju mišiće lica, poboljšavaju cirkulaciju i tonus kože.

Prvi rezultati vide se za nekoliko nedjelja, a jači efekti za par mjeseci.

U svijetu u kom se mladolik izgled često vezuje za skupe tretmane i estetske zahvate, sve više ljudi okreće se jednostavnijem, prirodnijem rješenju - fejs jogi. Ova tehnika, koja spaja vježbe za lice i elemente masaže, postaje popularna jer obećava zategnutiju kožu i svježiji izgled bez ijedne injekcije.

Suština je jednostavna: kao što treniramo tijelo, možemo trenirati i mišiće lica. Fejs joga obuhvata ciljane pokrete za lice, vrat i dekolte, kojima se podstiče tonus mišića, bolja cirkulacija i prirodno zatezanje kože. Redovnom praksom lice može izgledati odmornije, čvršće i definisanije, dok bore i fine linije postaju manje uočljive.

Posebna prednost ove metode je njen holistički efekat. Osim estetskih promena, fejs joga opušta napete mišiće lica, poboljšava dotok kiseonika u kožu i podstiče limfnu drenažu, što doprinosi zdravijem i svježijem tenu. Uz to, potpuno je besplatna i može se raditi kod kuće.

Fejs joga: vježbe za početnike

Protiv bora na čelu: Stavite dlanove na čelo i lagano povlačite kožu ka spolja 10 sekundi, dok pokušavate da skupite obrve. Ruke pružaju otpor pokretu.

Za podizanje obraza: Nasmejte se zatvorenih usta, stavite prste na vrhove obraza, lagano ih podignite i zadržite osmijeh.

Za oči i kapke: Širom otvorite oči kao da ste iznenađeni. Gledajte pravo 5 sekundi bez podizanja obrva.

Za usne i nazolabijalne bore: Naduvajte obraze i 30 sekundi premještajte vazduh sa jedne na drugu stranu.

Za podbradak: Blago zabacite glavu unazad i pravite pokret kao da ljubite plafon.

Kada se vide rezultati?

Za vidljive efekte preporučuje se vježbanje 20–30 minuta dnevno, tri do četiri puta nedjeljno. Poželjno je koristiti kremu ili ulje kako bi pokreti bili lakši, a početnicima se savjetuje vežbanje ispred ogledala.

Prve promjene mogu se primijetiti poslije 6 do 8 nedjelja, dok su za izraženije rezultate potrebna tri do četiri mjeseca redovne prakse. Kao i kod svakog treninga, kontinuitet je ključ.

Fejs joga neće dati instant efekat kao botoks, ali dugoročno može doprinijeti čvršćoj koži, boljem tonusu lica i svježijem izgledu, i to na potpuno prirodan način.