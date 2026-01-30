Plava kutijica koju ima svaka kuća: Može li nostalgija da zaštiti kožu?

Plava Nivea decenijama je jedna od najpoznatijih krema za njegu kože. Saznajte šta se nalazi u njenoj formuli, za koje tipove kože je najpogodnija i kako je dermatolozi preporučuju koristiti.

Izvor: Nivea

Plava Nivea već više od jednog vijeka ima posebno mjesto u mnogim domaćinstvima. Ostala je prepoznatljiva kroz decenije kao simbol jednostavne i pristupačne njege, bez obzira na promjene i trendove u beauty industriji.

Dermatolozi ovu kremu prvenstveno posmatraju kroz njenu formulaciju, koja je jednostavna i fokusirana na zaštitu kože.

Glavni sastojci su glicerin, koji privlači i zadržava vlagu u koži, te mineralno ulje i petrolatum, koji formiraju zaštitni sloj i sprečavaju isušivanje. Pčelinji vosak daje kremi gustu teksturu, dok mirisi stvaraju njen prepoznatljiv karakter.

Prema preporukama stručnjaka, plava Nivea posebno je pogodna za njegu veoma suhe kože, ispucalih ruku, laktova i stopala, kao i za zaštitu kože tokom hladnih i vjetrovitih dana.

Često se koristi i kao noćna njega za ruke ili kao zaštita osjetljivih dijelova kože, poput područja oko nosa tokom prehlade.

Iako pruža snažnu hidrataciju i štiti kožnu barijeru, plava Nivea ne sadrži aktivne sastojke poput retinola, vitamina C ili peptida.

Zbog toga se ne koristi kao zamjena za serume ili specijalizovane tretmane, već kao završni korak u rutini njege.

Dermatolozi savjetuju da se nanosi u manjim količinama, najbolje nakon laganih hidratantnih proizvoda, kako bi se zadržala vlaga u koži. Kao jednostavna i provjerena krema, plava Nivea i dalje ima svoje mjesto u svakodnevnoj njezi, posebno kada je koži potrebna dodatna zaštita i hidratacija.

(Jabuka.tv/Mondo)