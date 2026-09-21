Koncert prekinut nakon prve pjesme: Šok snimak hrvatskog pjevača završio na mrežama

Pjevač Goran Bare odveden s bine nakon prve pjesme.

Izvor: Una/srceenshot

Pjevač Goran Bare imao je nastup u Makarskoj koji je trajao svega nekoliko minuta. Njegov koncert je prekinut već tokom prve pjesme, a sa bine ga je izvelo obezbjeđenje.

Goran Bare nastupao je u nedjelju uveče u Makarskoj, ali je njihov koncert neočekivano prekinut već tokom prve pjesme.

Umjesto očekivanog rok spektakla, njegov nastup trajao je svega nekoliko minuta. Na snimcima koji su se nakon koncerta proširili mrežama vidi se kako muzičar uz pomoć drugih osoba napušta scenu, dok ga je okupljena publika sa scene ispratila aplauzom.

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"Goran Bare večeras na festivalu „Modro i zeleno“ u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu.Nakon izlaska na binu nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila aplauzom", stoji u objavi na Fejsbuku.

Snimak je ubrzo izazvao brojne reakcije i podijeljene komentare pratilaca na društvenim mrežama: "Ne daj se Bare. Takav je život. Nadam se da će biti još prilike poslušati te", napisala je jedna korisnica u komentarima, prenosi Slobodna Dalmacija.

Goran Bare, frontmen popularne grupe "Majke", doživio je niz tragičnih momenata, a najteže mu je palo kada se probudio pored supruge koja pored njega više nije bila živa.

Teturao se po auto-putu

Prije pet godina je na društvenim mrežama objavljen snimak na kojem se vidi hrvatski pevač Goran Bare koji hoda po auto-putu Zagreb - Pula dok u ruci drži flašu.

Mnogi su pomislili kako je pjevač bio pod dejstvom alkohola ili narkotika, te da mu je život bio u opasnosti, ali je on u ruci imao flašu mineralne vode i jasno se vidi da saobraćaj stoji i automobili ne prolaze.

Izvor: YouTube/screenshot/MojPortal

Kako pišu hrvatski mediji, Bare je i ranije imao ekscese u javnosti i nikad nije skrivao da je u prošlosti konzumirao opijate, ali ovog puta, prema riječima njegovog menadžera Alena Tibljaša, Goran Bare samo je nervozno šeta zbog kolone u kojoj su, na nekoliko sati, ostali zaglavljeni putujući na koncert.

Takođe, kako se navodi, i sam Goran Bare u više je navrata posljednjih godina naglašavao kako je zavisnost od opijata njegova prošlost.

"To se sve odvilo u četvrtak. Imali smo koncert u Puli i došli smo do jednog od tunela na auto-putu na kojem su bili radovi. Kolona je bila dugačka 15 kilometara i gotovo pet sati smo stajali u mjestu. Svako bi izgubio živce od gužve i čekanja, pa ni Bare nije izuzetak", tvrdi Alen Tibljaš za hrvatske medije.

(Slobodna Dalmacija, MONDO)