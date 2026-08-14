Bitka za djecu počinje: Poznati roker traži samostalno starateljstvo, supruga najavljuje žestoku borbu

Frontmen grupe "Muse" Met Belami podnio je zahtjev za razvod od supruge El Evans poslije sedam godina braka.

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Popularni britanski muzičar Met Belami (48) u sredu, 12. avgusta, podnio je zahtjev za razvod sudu u Los Angelesu. Kao razlog za razvod navodi "nepomirljive razlike" i traži samostalno starateljstvo nad njihovo dvoje djece - ćerkom Lovelom (6) i sinom Džordžom (2).

Belami je zatražio od suda da Evansovoj dodijeli izdržavanje u skladu s njihovim predbračnim ugovorom, navodi se u zahtjevu. Evansova (46) ima 30 dana da odgovori na zahtjev, prema dokumentaciji iz sudskog poziva.

Izvor: instagram/elloelle

Evansova je za TMZ rekla da planira da se bori za starateljstvo nad njihovom djecom.

"Niko se za tako nešto ne priprema"

Britanski muzičar je o bračnoj krizi prvi put javno govorio u junu, u intervjuu za "The i Paper". Tada je otkrio da on i supruga ne žive zajedno još od ljeta 2025. godine.

"To je jedna od onih situacija koje uključuju nešto za šta ljudi obično ne bi pomislili da je posredi. Bio je to splet zaista neočekivanih okolnosti", rekao je Belami.

Izvor: S.A.M. / Alamy / Profimedia

Kako je istakao, čitava situacija potpuno ga je izbacila iz ravnoteže.

"To je nešto za šta se niko zapravo ne priprema u životu. Izbacilo me je iz ravnoteže i morao sam da dam prednost brizi o djeci i stvaranju stabilnosti kod kuće", dodao je muzičar.

Podsjetimo, Met Belami i El Evans verili su se u decembru 2017, a vjenčali su se 10. avgusta 2019. godine.

Ljubav trajala godinama

Belami je najpoznatiji kao pjevač, gitarista, pijanista i autor pesama grupe Muse. Sarađivao je i sa rok-supergrupom The Jaded Hearts Club, a objavio je nekoliko solo izdanja, među kojima je i album Cryosleep iz 2021. godine.

Muzika grupe Muse našla se i u brojnim filmovima. Njihova pesma "Supermassive Black Hole" korišćena je u filmu Twilight iz 2008. godine.

Muse - Supermassive Black Hole Izvor: YouTube

El Evans se bavi modelingom i glumom, a pojavljivala se u spotovima grupe Muse i Robina Tika. Imala je ulogu i u HBO seriji Barry, kao i u nezavisnom filmu "The Love Witch" iz 2016. godine.

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Pre braka sa Evansovom, Belami je od 2011. do 2014. godine bio vjeren sa glumicom Kejt Hadson. Njih dvoje imaju petnaestogodišnjeg sina Bingama.

El Evans je tokom godina izgradila blizak odnos sa Hadsonovom. Njih dve su 2023. godine fotografisane zajedno, nasmijane, na jednom događaju u Londonu.

(Nova.rs/MONDO)