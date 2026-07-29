Dobitnik Oskara poginuo na motoru: Svijet u nevjerici zbog smrti slavnog muzičara

Irski muzičar i dobitnik Oskara za najbolju originalnu pjesmu 2008. godine, Glen Hansard, poginuo je u saobraćajnoj nesreći na motociklu u Dablinu.

Izvor: Youtube printscreen / Petrof Pianos - official

Muzičar Glen Hansard, poginuo je u saobraćajnoj nesreći na motociklu u Dablinu. Imao je 56 godina, saopštila je njegova menadžerska kuća.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a irski premijer Mihol Martin poručio je da je duboko potresen gubitkom talentovanog muzičara i glumca koji je godinama ostavljao značajan trag u kulturnom životu Irske.

Hansard je muzičku karijeru započeo kao tinejdžer, svirajući na ulicama rodnog Dablina, da bi 1990. godine osnovao rok grupu "Frejms", jedan od najpoznatijih irskih bendova.

Tokom karijere objavio je više samostalnih albuma, ali i kao član dua "Svel sizn", koji je osnovao sa Marketom Irglovom, takođe dobitnicom Oskara.

Svjetsku slavu stekao je filmom "Jednom", u kojem su Hansard i Irglova tumačili glavne uloge. Film prati priču o uličnom muzičaru koji se zaljubljuje u mladu imigrantkinju iz Češke, a snimljen je sa skromnim budžetom ručnim kamerama.

Njihova pjesma "Falling slowly" osvojila je Oskara za najbolju originalnu pjesmu i donijela Hansardovoj muzici svjetsku prepoznatljivost. Film je kasnije adaptiran u brodvejski mjuzikl koji je 2012. godine osvojio čak osam nagrada Toni.

Prilikom primanja Oskara od glumca Džona Travolte, vidno iznenađeni Hansard kratko je poručio:

– Šta mi uopšte radimo ovdje? Ovo je nevjerovatno.

(Nova / MONDO)



