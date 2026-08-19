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Preminuo bubnjar ZZ Topa: Rok legenda odustala od turneje, iz benda potvrdili njegovu smrt

Preminuo bubnjar ZZ Topa: Rok legenda odustala od turneje, iz benda potvrdili njegovu smrt

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Frenk Bird, legendarni bubnjar grupe ZZ Top, preminuo je u 77. godini.

Umro bubnjar benda ZZ top Frenk Bird Izvor: Bruce Alan Bennett/Shutterstock

Legenda grupe ZZ Top, Frenk Bird, preminuo je u 77. godini, potvrdio je bend u utorak. Bubnjar je ranije ovog mjeseca bio primoran da se povuče sa turneje benda zbog zdravstvenih problema.

"Danas smo Elvud i ja izgubili velikog prijatelja i saradnika, a svijet je izgubio jednog od najprirodnije inovativnih bubnjara i pravog, velikog sina Teksasa", rekao je gitarista grupe ZZ Top, Bili Gibons.

"Njegov prepoznatljivi ritam bio je ključan da drži ZZ na vrhu". Predstavnik benda potvrdio je za USA Today da je Frenk preminuo u četvrtak dok je bio u hospisu.

Bubnjar je preminuo dok su mu "članovi porodice bili uz bolesničku postelju" na njegovom ranču u Ričmondu.

Bend je objavio da će njihovi predstojeći koncerti u Kolorado Springsu i Solt Lejk Sitiju biti otkazani.

Međutim, planiraju da nastave trenutnu turneju "The Big One!" ovog vikenda, sa dva nastupa u dvorani Austin City Limits.

Iz benda su naveli da je Austin City Limits bio "jedno od Frenkovih omiljenih mjesta za nastupe i da se nalazi u gradu koji je za njega bio poput druge kuće".

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