Ovo je 7 najboljih i najmračnijih knjiga Agate Kristi: Zaboravite "Orijent ekspres", ovdje vas čeka veći obrt

Otkrijte sedam najboljih knjiga Agate Kristi koje će vas zadržati u napetosti do posljednje stranice.

Izvor: instagram/officialagathachristie/Shutterstock AI

Predstavljamo vam sedam, po našem mišljenju, najboljih knjiga neprevaziđene kraljice krimića, Agate Kristi. Odabrati samo sedam naslova nije bio lak zadatak, jer gotovo svaka njena priča nosi jedinstvenu napetost i majstorski zaplet.

Možda ćete se iznenaditi što se na ovoj listi ne nalazi čuveno "Ubistvo u Orijent ekspresu", iako je riječ o vjerovatno njenom najpoznatijem djelu sa originalnim rješenjem, vjerujemo da u karijeri ove autorke postoje još bolji i uzbudljviiji naslovi.

"I ne osta nijedan"

Jedna je od najtajanstvenijih knjiga Agate Kristi. Naslov "Deset malih Indijanaca" se u mnogim zemljama smatrao rasno uvredljivim, knjiga je kasnije preimenovana.

Priča počinje sa desetoro stranaca koji naizgled nemaju nikakve veze jedni sa drugima, ali svi dijele mračnu prošlost. Tajanstveni domaćin po imenu "U. N. Oven" (igra riječima zasnovana na engleskoj reči unknown - nepoznat) poziva ih u kuću na udaljenom ostrvu, svakog pod drugačijim izgovorom.

Kada prvi gost nastrada, svi postaju osumnjičeni i strah počinje da se širi grupom. Niko se ne osjeća bezbjedno.

"Vječita noć"

Ambiciozni mladić Majkl Rodžers, ujedno i pripovjedač ove priče, zaljubljuje se u Fenelu Gutman (Eli) čim je prvi put ugleda na tajanstvenom, ali slikovitom "Ciganskom imanju", sa kog se pruža pogled na more i koje okružuju tamne jele. Ubrzo potom, dobija i zemlju i ženu, ali počinju da se šire glasine o prokletstvu koje visi nad tim mjestom.

Ne obazirući se na upozorenja mještana, par se useljava na "Cigansko imanje" što na kraju dovodi do razorne tragedije. Priča teče sasvim lijepo i lagano sve do samog kraja. Tek na samom kraju dolazi do prave akcije. Ako je Kristi išla na faktor šoka, onda je definitivno ostvarila svoj cilj.

"U 4.50 sa stanice Pedington"

Elspet Mekgilikadi putuje vozom u posjetu gospođici Marpl. Kada se njen voz našao pored drugog na dionici sa paralelnim kolosijekom, ona gleda kroz prozor i doživljava šok kada ugleda muškarca kako davi ženu. Prijavljuje slučaj, ali policija ne uspijeva da pronađe tijelo i ne nastavlja istragu. Gospođica Marpl i Elspet proučavaju kartu i zaključuju da je tijelo moralo biti izbačeno iz voza na imanje Raderford Hol.

"Ubistvo Rodžera Akrojda"

Priču pripovijeda ljekar koji posjećuje Rodžera Akrojda na dan njegovog ubistva. Kasnije te večeri, po povratku kući, prima tajanstveni telefonski poziv od nepoznate osobe koja ga obavještava da je Rodžer mrtav. Žureći nazad na imanje ovog bogataša, zatiče Rodžera zaista mrtvog, izbodenog nožem u leđa.

Lista osumnjičenih obuhvata članove porodice i poslugu, pri čemu svako od njih krije sopstvene tajne. Herkul Poaro, koji se upravo doselio u komšiluk, pozvan je da pomogne u rješavanju slučaja.

"Pet prasića"

Prelijepa Karolin Krejl osuđena je za trovanje svog supruga, iako je postojalo još petoro osumnjičenih: Filip Blejk (berzanski broker) koji je otišao na pijacu; Meredit Blejk (travar amater) koji je ostao kod kuće; Elza Grir (trostruka raspuštenica) koja je jela pečenje; Sesilija Vilijams (odana guvernanta) koja nije dobila ništa; i Andžela Voren (unakažena sestra) koja je plakala cijelim putem do kuće. Prošlo je šesnaest godina, ali Herkul Poaro nikako ne može da izbaci tu dečju pjesmicu iz glave.

"Zla kuća"

Priča je ispričana iz ugla Čarlsa Hejvorda, koji je zaljubljen u Sofiju Leonides. Međutim, stvari poprimaju mračan obrt kada je Sofijin bogati djed, Aristid Leonides, pronađen mrtav, otrovan u svojoj ogromnoj, nakrivljenoj vili. Naravno, Čarls biva uvučen u istragu i ubrzo shvata da je gotovo svako u kući imao motiv da ubije starca. Čitava porodica Leonides živi pod istim krovom, a vjerujte mi, taj krov krije mnogo tajni.

"Zavjesa"

Objavljena je četiri mjeseca prije smrti Agate Kristi. Godinu dana kasnije uslijedio je roman "Uspavano ubistvo: Posljednji slučaj gospođice Marpl", takođe napisan početkom 1940-ih, ali koji, za razliku od prethodnog, ne uključuje smrt gospođice Marpl.

Dok je pisala "Zavjesu", Kristi se poigrala i smjestila Poaroov posljednji slučaj u isto okruženje kao i svoj prvi roman o Poarou, ujedno i njen prvi objavljeni krimić "Tajanstveni događaj u Stajlsu", napisan 1916, a objavljen 1920. godine.

U toj prvoj knjizi, matrijarh Stajlsa, seoskog imanja u Eseksu, ubijena je strihninom. U "Zavjesi", čija se radnja odvija mnogo godina kasnije, Stajls je postao pansion za goste, a Poaro je tamo na tragu serijskog ubice, odgovornog za pet ranijih ubistava za koja su drugi ljudi bili osumnjičeni ili uhapšeni.

(Mondo)