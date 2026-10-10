4 knjige zbog kojih ćete zaboraviti na mobilni, obaveze i ostatak svijeta: Uživajte ovog vikenda uz ove romane

Ako ste u potrazi za dobrim štivom uz omiljenu šoljicu kafe, donosimo četiri romana koja imaju sve što volimo: ljubav, tajne, neočekivane preokrete i likove koji nam se uvuku pod kožu.

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Postoje knjige koje nas nasmiju, one koje nas dirnu do suza, ali i one zbog kojih zaboravimo na vrijeme, obaveze i mobilni koji uporno zvoni. Ako ste u potrazi za dobrim štivom uz omiljenu šoljicu kafe, donosimo četiri romana koja imaju sve što volimo: ljubav, tajne, neočekivane preokrete i likove koji nam se uvuku pod kožu.

Od emotivnih životnih priča do napetih misterija

Ovi književni favoriti idealan su razlog da usporite, udobno se smjestite i barem na nekoliko sati pobjegnete od svakodnevice. Jer ponekad je najbolji plan jednostavno dobra knjiga i malo mira.

Obećao si mi – Mod Ankoa (Maud Ankaoua)

Emotivna priča o ljubavi i novim počecima. Jedno obećanje i putovanje u čarobnu Keniju promijeniće život oca i kćerke. U romanu "Obećao si mi" Mod Ankoa donosi toplu i inspirativnu priču o ljubavi, gubitku i hrabrosti da ponovo pronađemo sreću.

Ovo je knjiga koja nas podsjeća da nikada nije prekasno ostaviti strahove iza sebe, otvoriti srce novim iskustvima i ponovo uživati u životu. Kroz dirljive trenutke i neočekivane susrete otkriva koliko nas jedno putovanje može promijeniti iznutra. Idealno je štivo za sve koji vole emotivne romane sa važnim životnim porukama.

Teo iz Goldena – Alen Levi (Allen Levi)

Šta se dogodi kad nepoznati čovjek stigne u mali grad i počne da dijeli portrete njegovih stanovnika? U romanu Teo iz Goldena tajanstveni Teo svakome poklanja njegov crtež, a zauzvrat traži samo jedno: da mu ispriča svoju priču. I tako, portret po portret, otkrivaju se tajne, neostvarene želje i životne lekcije, a naizgled obični životi dobijaju sasvim novo značenje.

Topla i dirljiva priča o dobroti, povezanosti i malim gestovima koji mogu promijeniti sve. Jer ponekad je dovoljno da nas neko istinski vidi, sasluša i podsjeti na ono najvažnije. Da bez ljubavi ništa nema pravi smisao.

Ubistvo u hotelu Grand Alpine – Lusi Foli (Lucy Foley)

Čak ni legendarna Mis Marpl ne može da ode na odmor bez dobre misterije! U romanu Ubistvo u hotelu Grand Alpine Lusi Foli vraća slavnu detektivku Agate Kristi, ovoga puta u luksuzni hotel usred švajcarskih Alpa. Snježna idila, glamurozni gosti i pogled koji oduzima dah zvuče kao savršen bijeg od svakodnevice, sve dok jedan gost ne bude pronađen mrtav, a snježna oluja ne odsječe hotel od svijeta.

Dok tajne izlaze na vidjelo, a sumnja pada na baš svakoga, Mis Marpl ponovo dokazuje da joj ništa ne promiče. Napeta, elegantna i prepuna obrta, ova kriminalistička poslastica idealna je za sve koji vole misterije sa dozom starinskog šarma.

Izola – Alegra Gudman (Allegra Goodman)

Šta kad se život iz bajke preko noći pretvori u borbu za opstanak? U romanu Izola, nadahnutom nevjerovatnim istinitim događajima, Alegra Gudman vodi nas u 16. vijek, gdje mlada plemkinja Margarit od raskoši i privilegija stiže na pusto ostrvo.

Nakon što je sopstveni staratelj ostavi na milost i nemilost prirodi, Margarit mora da se suoči sa hladnoćom, samoćom i sopstvenim strahovima. Bez luksuza, zaštite i plana B, otkriva snagu za koju nije ni znala da je ima. Napeta i emotivna priča o ljubavi, izdaji i ženskom prkosu podsjeća nas da se ponekad tek kad izgubimo sve istinski pronađemo.

(Mondo)