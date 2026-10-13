Da li treba da se umivamo hladnom ili toplom vodom? Dermatolozi kažu da jedna greška pojačava akne i bore

Da li je za lice bolja hladna, mlaka ili vruća voda? Dermatolozi objašnjavaju kako temperatura vode utiče na kožu i kako pravilno prati lice.

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Vjerovatno ne razmišljate mnogo o temperaturi vode koju koristite kada perete lice. Ipak, izbor između hladne, mlake i vruće vode može da utiče na to koliko će vaša rutina njege kože biti efikasna i koliko će koža ostati zdrava.

Kako navodi Health, povremeno ispiranje hladnom vodom može da ima određene prednosti, ali veoma hladna ili vruća voda može da isuši i iritira kožu.

Stručnjaci preporučuju da lice čistite dva puta dnevno mlakom vodom i blagim sredstvom za čišćenje koje odgovara vašem tipu kože.

Koja temperatura vode je najbolja za kožu?

Kada perete lice, cilj nije samo da uklonite nečistoće već i da zaštitite prirodnu barijeru kože. Zato dermatolozi savjetuju da obratite pažnju na temperaturu vode, a ne samo na proizvode koje koristite.

Američka akademija za dermatologiju (AAD) preporučuje mlaku vodu umjesto vruće ili hladne kada perete lice. Nakon umivanja lice treba nježno isprati mlakom vodom i lagano tapkati peškirom, bez trljanja.

Iako razni kućni savjeti i izvori na internetu promovišu veoma hladnu ili vruću vodu kao način za poboljšanje zdravlja kože, ekstremne temperature mogu da naprave više štete nego koristi, posebno ako imate osjetljivu kožu ili kožu sklonu aknama.

Hladna voda može da ima određene prednosti

Za svakodnevnu njegu kože najbolji izbor je mlaka voda, ali povremeno korišćenje hladne vode može da ima određene prednosti.

Hladna voda može da poveća protok krvi u licu, čime se poboljšava zaštita kože od slobodnih radikala, štetnih jedinjenja koja nastaju usljed izlaganja UV zračenju i zagađenju. Takođe može da zategne kožu i učini da izgleda zdravije i blistavije.

Hladna voda može da pomogne i kod otoka i upale, uključujući upalu koja se često javlja kod akni. Postoje ograničeni dokazi da hladna voda može da smanji proizvodnju masnoće na licu, što bi moglo da bude korisno osobama koje imaju akne.

Ako želite da koristite hladnu vodu, većina stručnjaka predlaže da to uradite nakon što završite čišćenje lica.

Umivanje

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Da li je vruća voda dobra za kožu?

Gotovo da nema koristi od korišćenja vruće vode, odnosno vode čija je temperatura iznad 42 stepena Celzijusa, za pranje lica ili tela, osim ako vam takva temperatura prija.

Ipak, kratkotrajna terapija toplotom može da bude korisna kod određenih kožnih stanja, poput atopijskog dermatitisa, odnosno jednog od najčešćih oblika ekcema. U jednoj studiji takva terapija korišćena je za ublažavanje svraba.

Istraživači su pomoću uređaja primjenjivali toplotu od 49 stepeni Celzijusa tokom pet sekundi na područje koje je svrbilo. Ovakva kratka primjena toplote značajno je smanjila svrab i donijela dugotrajnije olakšanje.

Međutim, efekat se razlikovao od osobe do osobe, pa ovaj tretman možda neće djelovati kod svih. Potrebna su i dodatna istraživanja.

Hladna ili topla voda: Šta je bolje za čišćenje lica?

Prskanje lica hladnom vodom samo po sebi nije loše i može da ima određene prednosti. Međutim, ako želite temeljno da očistite kožu, mlaka voda je obično bolji izbor.

Hladna voda ne rastvara masnoću i nečistoće tako efikasno, pa sredstvo za čišćenje možda neće djelovati najbolje. Zbog toga na koži mogu da ostanu šminka, krema za sunčanje, višak masnoće i drugi ostaci koji mogu da zapuše pore.

Ako imate osjetljivu kožu, hladna voda može dodatno da izazove iritaciju ili da oteža potpuno ispiranje proizvoda za njegu kože.

U jednoj studiji istraživači su zamolili učesnike da drže ruke u vodi temperature četiri stepena Celzijusa tokom 10 minuta, što je približno uslovima dugotrajnog kupanja u veoma hladnoj vodi. Utvrđeno je da hladna voda može da ošteti kožnu barijeru i izazove suvoću, iako u manjoj mjeri nego vruća voda.

Nekoliko minuta pustite tuš da radi kako bi voda izbacila omekšale naslage. Rupice koje su i dalje zapušene možete pažljivo očistiti čačkalicom.

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Vruća voda takođe može da ošteti kožu

Pranje lica vrućom vodom može da bude jednako, ako ne i više, iritantno za kožu nego korišćenje hladne vode. Istraživanja pokazuju da izlaganje visokim temperaturama može da dovede do isušivanja kože, povećanog nakupljanja masnoće, oštećenja kože i pojave bora.

Jedna studija pokazala je da vruća voda može da izazove skupljanje ćelija kože koje oblažu pore, što otežava ispiranje sebuma, odnosno masnoće. To potencijalno može da dovede do zapušavanja pora.

Vruća voda takođe može da ošteti prirodnu barijeru kože i učini je podložnijom pojavi akni.

Kako pravilno prati lice?

Način na koji perete lice, kao i temperatura vode koju koristite, važni su dijelovi zdrave rutine njege kože. Grube metode čišćenja mogu da oštete kožu, izazovu iritaciju ili pogoršaju pojavu akni, a čak 60 odsto ljudi smatra da nije dovoljno informisano o pravilnom načinu čišćenja kože.

Prilikom pranja lica pratite sljedeće korake:

Operite ruke sapunom i vodom prije nego što počnete.

Pokvasite lice mlakom vodom .

Nanesite malu količinu sredstva za čišćenje koje odgovara vašem tipu kože.

Vrhovima prstiju nežno umasirajte sredstvo u kožu.

Obratite posebnu pažnju na područja na kojima se nakuplja više masnoće, poput T-zone, odnosno nosa i čela, ali budite pažljivi oko očiju.

Izbjegavajte krpe za umivanje, mrežaste sunđere i druge predmete za utrljavanje sredstva za čišćenje jer mogu da izazovu iritaciju.

Nemojte trljati kožu , čak ni kada imate osjećaj da nije dovoljno čista ili ako imate akne.

Temeljno isperite lice mlakom vodom dok potpuno ne uklonite sredstvo za čišćenje.

Čistim peškirom nježno tapkajte kožu , tako da ostane blago vlažna.

Nanesite hidratantnu kremu dok je lice još vlažno kako biste pomogli koži da zadrži hidrataciju.

Ograničite pranje lica na dva puta dnevno . Možda će biti potrebno da ga operete i češće ako se mnogo znojite, na primjer nakon treninga.

(Mondo)