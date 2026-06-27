Promocija šest evropskih romana u Banjaluci: Imprimatur predstavlja izdanja projekta "Van margine"

Izdavačka kuća Imprimatur u ponedjeljak, 29. juna, u Biblioteci sestara Gajić u Banjaluci predstavlja šest evropskih romana objavljenih u okviru projekta "Van margine".

Izvor: Imprimatur

Šest novih romana savremenih evropskih autorki, objavljenih u okviru projekta "Van margine", biće predstavljeno u ponedjeljak, 29. juna, u Biblioteci sestara Gajić u Banjaluci.

Promocija počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan.

O izdanjima će govoriti članovi izdavačke kuće Imprimatur Boris Maksimović, Sonja Lero Maksimović i Marija Pejić. Projekat "Van margine" podržan je kroz program Kreativna Evropa.

Tokom promocije biće predstavljeni romani koji otvaraju teme identiteta, porodičnih odnosa, pripadanja, sjećanja, slobode i mogućnosti promjene.

Riječ je o djelima koja su prevedena i objavljena od marta 2025. do juna 2026. godine.

Publika će imati priliku da se upozna sa romanima "Pripovjedač" češke autorke Ane Bolave, "Analena" italijanske književnice Analene Benini, "Zajednički prostor" Kamij Bordas, "Zvjezdana kapija" norveške autorke Ingvil H. Rišej, "Majke ne" baskijske spisateljice Katiše Agire i "Zakon gravitacije" portugalske književnice Gabrijele Rujvo.

Kako navode organizatori, zajednička nit ovih romana jeste istraživanje važnih društvenih i ličnih tema kroz različite evropske književne tradicije, od Portugala i Španije, preko Francuske i Italije, do Norveške i Češke.

Objavljivanjem ovih naslova, izdavačka kuća Imprimatur nastavlja da domaćoj publici približava značajna djela savremene evropske književnosti i otvara prostor za upoznavanje različitih poetika, iskustava i društvenih tema.