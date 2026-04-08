Kada se zapravo farbaju jaja? Sveštenik razriješio dilemu koju svake godine imamo

Kada se farbaju jaja za Uskrs – na Veliki četvrtak, petak ili subotu? Sveštenik otkriva da li postoji pravilan dan i šta je najvažnije.

Izvor: Printskrin/Youtube/Paleta 7 Paleta 7

Na Balkanu se jaja farbaju na Veliki četvrtak, petak ili subotu, u zavisnosti od običaja.

Crkva ne propisuje tačan dan, već naglašava vjeru i posvećenost.

Najvažnije je da se običaj obavi s ljubavlju i radošću.

Uskrs je jedan od najvažnijih praznika u hrišćanstvu, a najljepši i najprepoznatljiviji običaj koji ga prati jeste farbanje jaja, koja simbolizuju novi život, obnovu i Hristovo vaskrsenje. Ipak, domaćice su često u dilemi – kada je pravi trenutak za ovaj radosni običaj?

Koji je pravi dan za farbanje jaja?

U nekim krajevima Srbije domaćice ovaj posao obavljaju na Veliki četvrtak, kako bi na vrijeme završile obaveze i mogle da se posvete spremanju kuće i uskršnje trpeze.

U Banatu je običaj da se jaja farbaju isključivo na Veliki petak, dok se u dijelu Šumadije mnoge žene odlučuju da ovaj običaj ostave za Veliku subotu, pred sam Uskrs.

Poznata izreka "sto sela, sto običaja" najbolje opisuje razlike koje postoje širom Srbije.

Šta kaže Crkva?

Iako običaji variraju, mnoge zanima šta kaže Crkva i koji dan se smatra najispravnijim.

Prilikom posjete manastiru Manastir Tumane, moglo se vidjeti da se jaja farbaju upravo na Veliki petak, što je praksa koju poštuju mnoge porodice, piše Žena.

Ipak, odgovor koji rješava sve dileme dao je parohijski sveštenik:

"Bogu je rad mio kad god bio, a nerad nije nikada. Nije greška ni ako za farbanje jaja odvojite Veliki četvrtak, ni Veliki petak, ni Veliku subotu. Bitno je da budete posvećeni tom običaju, da ga radite s radošću i vjerom u vaskrsenje, a ne zato što tako treba ili reda radi", rekao je otac Dragan.

Sveštenik

Izvor: Shutterstock

Šta je zapravo najvažnije?

Bez obzira na to da li ćete jaja farbati na Veliki četvrtak, petak ili subotu, suština je ista:

da se običaj obavi s vjerom, radošću i ljubavlju

da simbolika vaskrsenja bude u prvom planu

da ne bude stvar forme, već iskrene posvećenosti

Zaključak

Bilo da ste među onima koji su jaja već pripremili ili to planiraju u narednim danima, najvažnije je da ovaj lijep običaj sprovedete do kraja Strasne sedmice uz pažnju i vjeru u vaskrsenje Isusa Hrista.