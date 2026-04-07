Vaskršnja trpeza bez hemije: Kako prepoznati sintetičke boje na deklaraciji

Mnogi prilikom kupovine boja za farbanje jaja uopšte ne obraćaju pažnju na oznake na kesici, posebno na slovo E. Međutim, upravo ono govori kakvu vrstu boje koristimo.

Tezge, pijace i prodavnice u vrijeme Vaskrsa pune su raznih boja za jaja. Neke od njih mogu da sadrže i potencijalno štetne supstance, pa je korisno da znate šta zapravo stavljate u šerpu. Stručnjaci sa Varšavskog univerziteta prirodnih nauka podsjećaju da je uvijek bolje da se opredelite za prirodne izvore boje, iako su industrijske boje popularne jer su lako dostupne i brzo djeluju.

Ako pažljivije pogledate deklaraciju, primijetićete oznake koje počinju slovom E, iza kojeg stoji broj. One mogu da označavaju i boje prirodnog porijekla i sintetičke hemijske supstance. U kesicama namijenjenim za farbanje jaja često se nalaze sljedeće:

  • E 102 - sintetička žuta boja
  • E 110 - sintetička narandžasta boja
  • E 122 - sintetička crvena boja
  • E 124 - prirodna tamnocrvena boja
  • E 133 - sintetička plava boja

Ove boje su odobrene za upotrebu u prehrambenoj industriji i za njih postoje propisane granice bezbjednog dnevnog unosa. Mogu se naći u raznim proizvodima - slatkišima, kolačima, žitaricama za doručak, prerađenom mesu, napicima, sladoledu, jogurtima i drugim mlečnim napicima. Njihova uloga je isključivo vizuelna - da hrana izgleda ljepše i privlačnije, bez dodatne nutritivne ili zdravstvene koristi.

Ako je oznaka E u rasponu od 100 do 180, to znači da proizvođač garantuje bezbjednost čak i ako dio boje prodre u unutrašnjost jajeta.

Ipak, prirodne boje ostaju najbolja opcija. Izgled jaja obojenih prirodnim sastojcima zavisi od njihove početne boje, načina farbanja i izabranih namirnica. Kao prirodni izvori boje najčešće se koriste: ljuske crnog i crvenog luka, cvekla, hibiskus, kurkuma, crveni kupus i druge biljke.

Jaja obojena na ovaj način često imaju nježnije, nejednake nijanse, ali su dobar izbor za sve koji žele da izbjegnu sintetičke dodatke.

