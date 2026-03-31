Jedno može da zamijeni 30 kokošijih jaja: Pod ovom ljuskom krije se vitaminsko blago za zdravlje

Nojevo jaje je izuzetno vrijedan i svestran proizvod koji kombinuje bogatstvo hranljivih sastojaka sa impresivnom veličinom i širokim kulinarskim mogućnostima.

Izvor: Juru Desain/Shutterstock

Nojevo jaje je najveće jaje među svim pticama. Prosječno teži od 1,2 do 1,8 kg, a ponekad čak i 1,5-2 kg. Jedno jaje po zapremini odgovara oko 20-30 kokošijih jaja. Ljuska je debela oko 2 mm i izuzetno je tvrda. U tradicionalnim kulturama korišćena je kao posuda. Zbog svoje izdržljivosti i visokog sadržaja kalcijuma, ljuske se koriste i u rukotvorinama.

Nojevo jaje prosječno sadrži oko 1 kg bjelanceta i 350 g žumanceta, što omogućava pripremu obroka za čak 8-10 osoba. Ukus mu je blag, samo malo intenzivniji od kokošijeg.

Hranljive i zdravstvene karakteristike nojevog jajeta

Što se tiče kalorijske vrijednosti i opšteg sastava, 100 g nojevog jajeta slično je kokošijem jajetu. Sadrži oko 120-135 kcal, 12-13 g proteina i 10-11 g masti. Međutim, vitaminski i mineralni profil čini da se nojevo jaje izdvaja povoljnijim uticajem na zdravlje.

Nutritivne analize pokazuju da ova jaja sadrže više vitamina A, folne kiseline, vitamina B1, selena, magnezijuma i gvožđa nego kokošija jaja. Takođe su dobar izvor nezasićenih masnih kiselina koje podržavaju kardiovaskularni sistem, imunitet i rad mozga.

Izvor: Azoor Wildlife Photo / Alamy / Profimedia

Sadržaj holesterola u 100 g iznosi prosječno 375-450 mg, što znači niži sadržaj nego u ćurećim ili pačjim jajima, a sličan ili niži nego u kokošijim jajima. Ovo je vrijedna informacija za osobe koje vode računa o svom lipidnom profilu.

Zahvaljujući visokom sadržaju proteina visoke biološke vrijednosti, nojevo jaje se preporučuje fizički aktivnim osobama. Holin koji se nalazi u njemu, podržava rad nervnog sistema, koncentraciju i pamćenje, dok vitamini A i D povoljno utiču na imunitet, vid i metabolizam kalcijuma.

Kako da nabavite nojevo jaje?

Nojeva jaja su dostupna uglavnom sezonski, od marta do oktobra, jer u tom periodu ptice prirodno nose jaja.

Možete da ih kupite na nekoliko mjesta:

farme nojeva - koje nude jestiva jaja i prazne ljuske,

portali za oglase,

internet prodavnice specijalizovane za nojeve proizvode.

Kako da pripremite nojevo jaje?

Priprema nojevog jajeta zahtijeva nešto više vremena nego kokošijeg, uglavnom zbog njegove veličine i debljine ljuske.

Nojevo jaje se uglavnom razbija nožem prilikom spremanja.

Izvor: YouTube/Bon Appét

Da biste izvadili sadržaj, najlakše je da napravite malu rupu (5-10 mm) i istresete jaje, koristeći njegovu prirodnu tečnost. Tvrda ljuska zahtijeva upotrebu noža.

Načini kuvanja

Tvrdo kuvanje - od 40 do 60 minuta, a kod većih jaja čak do 90 minuta.

- od 40 do 60 minuta, a kod većih jaja čak do 90 minuta. Kajgana ili omlet - od jednog jajeta dobija se velika porcija, često za nekoliko osoba; belance se bolje muti nego kokošije, a žumance je kremastije.

- od jednog jajeta dobija se velika porcija, često za nekoliko osoba; belance se bolje muti nego kokošije, a žumance je kremastije. Peciva i palačinke - nojevo jaje je odlično za kolače, posebno za one koji zahtijevaju veliku količinu jaja.

Ko ne bi trebalo da jede nojevo jaje?

Iako nojeva jaja imaju mnoge prednosti, postoje određene kontraindikacije:

Osobe alergične na protein kokošijeg jajeta - postoji velika vjerovatnoća da će se alergijska reakcija pojaviti i nakon konzumiranja nojevih jaja. Preporučuje se oprezno, postepeno uvođenje.

- postoji velika vjerovatnoća da će se alergijska reakcija pojaviti i nakon konzumiranja nojevih jaja. Preporučuje se oprezno, postepeno uvođenje. Osobe na redukcionoj dijeti - iako 100 g jajeta ima umjerenu kalorijsku vrijednost, cijelo jaje može da obezbijedi čak 1.800-2.000 kcal, zato ga treba dijeliti na manje porcije.

- iako 100 g jajeta ima umjerenu kalorijsku vrijednost, cijelo jaje može da obezbijedi čak 1.800-2.000 kcal, zato ga treba dijeliti na manje porcije. Osobe sa ograničenjima u unosu proteina - količina proteina u jednom jajetu je veoma visoka.

Najčešće postavljana pitanja o nojevom jajetu

Koliko je teško jedno nojevo jaje? Obično od 1,2 do 1,8 kg, mada postoje jaja teža od 2 kilograma. Da li se ukus nojevog jajeta razlikuje od kokošijeg? Ukus je blag, blago intenzivniji, ali generalno sličan. Koliko dugo treba kuvati nojevo jaje? Uglavnom 40-60 minuta, u zavisnosti od veličine. Da li je nojevo jaje zdravo? Da, sadrži više vitamina i minerala nego kokošije jaje, kao i relativno manje holesterola.

(MONDO)