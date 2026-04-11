Zašto je čuvarkuća crvene boje i gdje se čuva? Vjeruje se da je ovo mjesto u kući posebno

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Šta crvena boja čuvarkuće znači i na kom mjestu donosi najviše blagoslova?

šta je jaje čuvarkuća i gdje se čuva Izvor: Vitalis83/Shutterstock

Farbanje čuvarkuće u crveno nezaobilazan je dio uskršnjih običaja. Često se postavlja pitanje da li prvo ofarbano jaje zaista mora da bude crvene boje. Prema tradiciji, odgovor je da. Crvena je osnovna boja Uskrsa, jer podsjeća na nevino prolivenu Hristovu krv, pa se prvo jaje uvijek boji upravo tom bojom. A potom, gdje se čuva?

Kada se stara čuvarkuća, koja je stajala u kući od prošlog Uskrsa, skoni, novo, prvo ofarbano jaje zauzima njeno mjesto i ostaje u domu do narednog praznika. Uobičajeno je da se drži pored kućne ikone ili na nekom posebnom, vama važnom mjestu.

Postoji i vjerovanje u vezi s vodom u kojoj su se jaja farbala. Ona, kaže običaj, ne bi smjela da se prosipa tamo gdje ljudi često prolaze, već na mirnijem, manje prohodnom mjestu.

Šta da uradite sa starom čuvarkućom?

U narodu se vjeruje da čuvarkuća donosi zaštitu, napredak i mir u domu, pa se čuva do sljedećeg Uskrsa. Ipak, važno je da se ne baca u smeće, ali ni da se ne zadržava duže od jedne godine.

Običaji se po krajevima razlikuju. Negdje se stara čuvarkuća zakopava u zemlju da bi branila kuću od nevremena, negdje se daje kokoškama da je pojedu, a ponegdje se baca preko krova. U nekim mjestima jaje se pušta niz rijeku, uz vjerovanje da voda odnosi bolest, nesreću i svaku nevolju.

Ipak, mnogi smatraju da je najljepše da prošlogodišnju čuvarkuću ostavite na grani obližnjeg drveta da, kako se kaže, dobro "ode" u prirodu, a novo jaje preuzme ulogu zaštitnika doma.

