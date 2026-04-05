Napravite domaći namaz od rena: Najljepši pikantni prilog uz pečenje i druge đakonije

Naučite kako da napravite domaći namaz od rena, savršen pikantni prilog uz meso i peciva.
Domaći namaz od rena je pikantan i aromatičan dodatak koji mnoge vole zbog njegovog intenzivnog ukusa. Idealan je kao prilog uz pečeno meso, kobasice ili šunku, ali i kao ukusan dodatak uz sve vrste svježeg hljeba i peciva.
Posebno dolazi do izražaja za praznike, kada može da upotpuni trpezu i dodati tradicionalni, ali osvežavajući ton obroku.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: namaz/prilog
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 15–20 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: Hlađenje 1 sat
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 150 g svježeg rena
- 150 g putera
- 1 prstohvat soli
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica senfa
- 3 kašike pavlake
- 1 kašičica jabukovog sirćeta
Priprema:
1. korak: Priprema rena i putera
Oljuštite korijen rena i izrendajte ga na sitnom rendetu. Pustite puter da omekša na sobnoj temperaturi.
2. korak: Miješanje sastojaka
U činiji sjedinite rendani ren i omekšali puter. Dodajte so, šećer, senf, pavlaku i jabukovo sirće. Miešajte sve dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu.
3. korak: Hlađenje i serviranje
Namaz od rena pokrijte i ostavite u frižideru najmanje sat vremena da se ukusi povežu. Pre serviranja pustite da omekša na sobnoj temperaturi kako bi bio maziv.
rendani ren možete prethodno potopiti u hladnu vodu na nekoliko minuta i zatim dobro ocijediti. Ovo smanjuje oštrinu, a ne utiče na aromu.
4. korak: Savjeti za posluženje
Domaći namaz od rena najbolje je poslužiti uz pečeno meso, šunku, kobasice ili kao dodatak svježem hlebu i pecivima.
Za prazničnu trpezu može biti ukrašen svježim peršunom.