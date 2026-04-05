logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Napravite domaći namaz od rena: Najljepši pikantni prilog uz pečenje i druge đakonije

Napravite domaći namaz od rena: Najljepši pikantni prilog uz pečenje i druge đakonije

0

Naučite kako da napravite domaći namaz od rena, savršen pikantni prilog uz meso i peciva.

namaz od rena recept Izvor: Shutterstock

Domaći namaz od rena je pikantan i aromatičan dodatak koji mnoge vole zbog njegovog intenzivnog ukusa. Idealan je kao prilog uz pečeno meso, kobasice ili šunku, ali i kao ukusan dodatak uz sve vrste svježeg hljeba i peciva.

Posebno dolazi do izražaja za praznike, kada može da upotpuni trpezu i dodati tradicionalni, ali osvežavajući ton obroku. 

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: namaz/prilog

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 15–20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: Hlađenje 1 sat

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 150 g svježeg rena
  • 150 g putera
  • 1 prstohvat soli
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašičica senfa
  • 3 kašike pavlake
  • 1 kašičica jabukovog sirćeta

Priprema:

1. korak: Priprema rena i putera

Oljuštite korijen rena i izrendajte ga na sitnom rendetu. Pustite puter da omekša na sobnoj temperaturi. 

Izvor: Shutterstock

2. korak: Miješanje sastojaka

U činiji sjedinite rendani ren i omekšali puter. Dodajte so, šećer, senf, pavlaku i jabukovo sirće. Miešajte sve dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu.

3. korak: Hlađenje i serviranje

Namaz od rena pokrijte i ostavite u frižideru najmanje sat vremena da se ukusi povežu. Pre serviranja pustite da omekša na sobnoj temperaturi kako bi bio maziv.

Ako želite blaži namaz,

rendani ren možete prethodno potopiti u hladnu vodu na nekoliko minuta i zatim dobro ocijediti. Ovo smanjuje oštrinu, a ne utiče na aromu.

4. korak: Savjeti za posluženje

Domaći namaz od rena najbolje je poslužiti uz pečeno meso, šunku, kobasice ili kao dodatak svježem hlebu i pecivima.

Za prazničnu trpezu može biti ukrašen svježim peršunom.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA