Napravite domaći namaz od rena: Najljepši pikantni prilog uz pečenje i druge đakonije

Naučite kako da napravite domaći namaz od rena, savršen pikantni prilog uz meso i peciva.

Domaći namaz od rena je pikantan i aromatičan dodatak koji mnoge vole zbog njegovog intenzivnog ukusa. Idealan je kao prilog uz pečeno meso, kobasice ili šunku, ali i kao ukusan dodatak uz sve vrste svježeg hljeba i peciva.

Posebno dolazi do izražaja za praznike, kada može da upotpuni trpezu i dodati tradicionalni, ali osvežavajući ton obroku.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: namaz/prilog

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 15–20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: Hlađenje 1 sat

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

150 g svježeg rena

150 g putera

1 prstohvat soli

1 kašičica šećera

1 kašičica senfa

3 kašike pavlake

1 kašičica jabukovog sirćeta

Priprema:

1. korak: Priprema rena i putera

Oljuštite korijen rena i izrendajte ga na sitnom rendetu. Pustite puter da omekša na sobnoj temperaturi.

2. korak: Miješanje sastojaka

U činiji sjedinite rendani ren i omekšali puter. Dodajte so, šećer, senf, pavlaku i jabukovo sirće. Miešajte sve dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu.

3. korak: Hlađenje i serviranje

Namaz od rena pokrijte i ostavite u frižideru najmanje sat vremena da se ukusi povežu. Pre serviranja pustite da omekša na sobnoj temperaturi kako bi bio maziv.

Ako želite blaži namaz, rendani ren možete prethodno potopiti u hladnu vodu na nekoliko minuta i zatim dobro ocijediti. Ovo smanjuje oštrinu, a ne utiče na aromu.

4. korak: Savjeti za posluženje

Domaći namaz od rena najbolje je poslužiti uz pečeno meso, šunku, kobasice ili kao dodatak svježem hlebu i pecivima.

Za prazničnu trpezu može biti ukrašen svježim peršunom.