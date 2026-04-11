Kompletan uskršnji jelovnik: Sve što vam treba za bogatu prazničnu trpezu u kojoj će uživati cijela porodica

Uživajte u uskršnjoj trpezi sa našim provjerenim receptima. Pripremite slana i slatka jela koja će obradovati cijelu porodicu.

Pripremite savršen uskršnji ručak uz provjerene recepte koji spajaju tradiciju i neodoljive ukuse.

Od slanog rolata i sočne veknice od mesa do osvježavajuće salate i neodoljive torte sa malinama, ovaj jelovnik donosi sve što je potrebno za prazničnu trpezu koja će oduševiti cijelu porodicu.

Uskrs je pravo vrijeme za okupljanje i uživanje u domaćim specijalitetima, a uz dobru organizaciju i ove recepte, sve možete pripremiti bez žurbe i stresa.

PREDJELO: Slani rolat sa ajvarom

Slani rolat sa ajvarom je idealan kao uvod u praznični ručak. Lako se pravi, a izgleda veoma efektno na trpezi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 6–8

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

6 jaja

6 kašika brašna

4 kašike ajvara

4 kašike ulja

4 kašike vode

3 kašike kisele pavlake

1/2 kesice praška za pecivo

Za fil:

250 g šunke

200 g krem sira

200 g kisele pavlake

60 ml majoneza

3 kuvana jajeta

4 kisela krastavca

150 g kačkavalja

Priprema:

1. Umutite bjelanca u čvrst snijeg, a posebno sjedinite žumanjca sa ostalim sastojcima, pa lagano spojite smjese. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. Sipajte u pleh i pecite na 180 stepeni dok ne porumeni.

3. Pripremite fil od svih sastojaka, premažite koru i urolajte.

4. Ostavite u frižideru da se stegne prije sječenja.

GLAVNO JELO: Mesni rolat sa kuvanim jajima

Sočan i bogat rolat od mesa punjen sirom, povrćem i jajima pravi je praznični specijalitet koji će biti u centru pažnje.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 6–8

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

800 g mljevenog mesa

2 jaja

30 g prezli

so, biber, paprika

Za fil:

130 g krem sira

90 g tvrdog sira

2 crna luka

1 šargarepa

100 g pečuraka

5 kuvanih jaja

Priprema:

1. Pomiješajte meso sa jajima, začinima i prezlama, pa razvucite na foliji.

2. Premažite sirom, dodajte proprženo povrće i poređajte kuvana jaja.

3. Urolajte, umotajte u foliju i pecite na 180 stepeni oko 45 minuta.

4. Pred kraj odmotajte da porumeni.

PRILOG: Krompir salata sa rotkvicama i mladim lukom

Osvježavajuća i kremasta salata savršeno se slaže uz meso i donosi laganu ravnotežu bogatim jelima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 4–6

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

3 velika krompira

veza rotkvica

veza mladog luka

200 g majoneza

180 g kisele pavlake

masline, po želji

peršun

so, biber

Priprema:

1. Skuvajte krompir, ohladite i isijecite na kocke.

2. Dodajte isjeckane rotkvice i mladi luk. Po želji i masline.

3. Pomiješajte sa majonezom i pavlakom, začinite.

4. Ohladite prije serviranja.

DESERT: Jafa torta sa malinama

Savršeno izbalansiran desert koji spaja čokoladu, voće i lagani krem – idealan završetak uskršnjeg ručka.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: desert/torta

Porcije/Količina: 10–12 parčadi

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: zahtjevno

Sastojci:

Kora:

4 bjelanca

100 g šećera

4 žumanjca

50 ml biljnog ulja

1 kašičica praška za pecivo

1 kašika kakaa

70 g brašna

100 g mljevenih oraha

100 g mljevenog keksa

Voćni fil:

150 g malina

2 kašike šećera

500 ml soka od maline ili višnje

70 g kukuruznog skroba

150 ml soka od maline

Fil sa šlagom:

80 g želea od malina (može i puding)

250 ml tople vode

350 ml slatke pavlake

Ostalo:

1 pakovanje Jafa keksa

100 g čokolade za dekoraciju

Priprema:

1. Umutite bjelanca u čvrst snijeg sa šećerom, dodajte žumanjca i ulje. Suve sastojke (brašno, kakao, orahe, keks, prašak za pecivo) pažljivo umiješajte u smjesu. Sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 20 minuta.

2. Za voćni fil stavite maline sa šećerom i sokom na srednju temperaturu, skrob razmućen u 150 ml soka dodajte u ključalu masu i kuvajte dok se ne zgusne. Ohladite.

Ako želite intenzivniji kiselkasti ukus, maline možete zamijeniti višnjama.

3. Umutite šlag i polako ga sjedinite sa ohlađenim želeom da dobijete kremastu smjesu.

4. Na ohlađenu koru rasporedite voćni fil, poređajte Jafa keks, pa nanesite krem od šlaga i poravnajte površinu.

5. Prelijte otopljenom čokoladom ili pospite narendanom čokoladom. Ostavite tortu u frižideru 3–4 sata da se stegne prije serviranja.

(Stvar ukusa/Mondo)