Kompletan uskršnji jelovnik: Sve što vam treba za bogatu prazničnu trpezu u kojoj će uživati cijela porodica

Pripremite savršen uskršnji ručak uz provjerene recepte koji spajaju tradiciju i neodoljive ukuse.
Od slanog rolata i sočne veknice od mesa do osvježavajuće salate i neodoljive torte sa malinama, ovaj jelovnik donosi sve što je potrebno za prazničnu trpezu koja će oduševiti cijelu porodicu.
Uskrs je pravo vrijeme za okupljanje i uživanje u domaćim specijalitetima, a uz dobru organizaciju i ove recepte, sve možete pripremiti bez žurbe i stresa.
PREDJELO: Slani rolat sa ajvarom
Slani rolat sa ajvarom je idealan kao uvod u praznični ručak. Lako se pravi, a izgleda veoma efektno na trpezi.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: predjelo
Porcije/Količina: 6–8
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 6 jaja
- 6 kašika brašna
- 4 kašike ajvara
- 4 kašike ulja
- 4 kašike vode
- 3 kašike kisele pavlake
- 1/2 kesice praška za pecivo
- Za fil:
- 250 g šunke
- 200 g krem sira
- 200 g kisele pavlake
- 60 ml majoneza
- 3 kuvana jajeta
- 4 kisela krastavca
- 150 g kačkavalja
Priprema:
1. Umutite bjelanca u čvrst snijeg, a posebno sjedinite žumanjca sa ostalim sastojcima, pa lagano spojite smjese. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
2. Sipajte u pleh i pecite na 180 stepeni dok ne porumeni.
3. Pripremite fil od svih sastojaka, premažite koru i urolajte.
4. Ostavite u frižideru da se stegne prije sječenja.Izvor: Shutterstock
GLAVNO JELO: Mesni rolat sa kuvanim jajima
Sočan i bogat rolat od mesa punjen sirom, povrćem i jajima pravi je praznični specijalitet koji će biti u centru pažnje.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 6–8
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 800 g mljevenog mesa
- 2 jaja
- 30 g prezli
- so, biber, paprika
- Za fil:
- 130 g krem sira
- 90 g tvrdog sira
- 2 crna luka
- 1 šargarepa
- 100 g pečuraka
- 5 kuvanih jaja
Priprema:
1. Pomiješajte meso sa jajima, začinima i prezlama, pa razvucite na foliji.
2. Premažite sirom, dodajte proprženo povrće i poređajte kuvana jaja.
3. Urolajte, umotajte u foliju i pecite na 180 stepeni oko 45 minuta.
4. Pred kraj odmotajte da porumeni.
PRILOG: Krompir salata sa rotkvicama i mladim lukom
Osvježavajuća i kremasta salata savršeno se slaže uz meso i donosi laganu ravnotežu bogatim jelima.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 4–6
Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 3 velika krompira
- veza rotkvica
- veza mladog luka
- 200 g majoneza
- 180 g kisele pavlake
- masline, po želji
- peršun
- so, biber
Priprema:
1. Skuvajte krompir, ohladite i isijecite na kocke.
2. Dodajte isjeckane rotkvice i mladi luk. Po želji i masline.
3. Pomiješajte sa majonezom i pavlakom, začinite.
4. Ohladite prije serviranja.Izvor: Shutterstock
DESERT: Jafa torta sa malinama
Savršeno izbalansiran desert koji spaja čokoladu, voće i lagani krem – idealan završetak uskršnjeg ručka.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: desert/torta
Porcije/Količina: 10–12 parčadi
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata
Težina: zahtjevno
Sastojci:
- Kora:
- 4 bjelanca
- 100 g šećera
- 4 žumanjca
- 50 ml biljnog ulja
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 kašika kakaa
- 70 g brašna
- 100 g mljevenih oraha
- 100 g mljevenog keksa
- Voćni fil:
- 150 g malina
- 2 kašike šećera
- 500 ml soka od maline ili višnje
- 70 g kukuruznog skroba
- 150 ml soka od maline
- Fil sa šlagom:
- 80 g želea od malina (može i puding)
- 250 ml tople vode
- 350 ml slatke pavlake
- Ostalo:
- 1 pakovanje Jafa keksa
- 100 g čokolade za dekoraciju
Priprema:
1. Umutite bjelanca u čvrst snijeg sa šećerom, dodajte žumanjca i ulje. Suve sastojke (brašno, kakao, orahe, keks, prašak za pecivo) pažljivo umiješajte u smjesu. Sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 20 minuta.
2. Za voćni fil stavite maline sa šećerom i sokom na srednju temperaturu, skrob razmućen u 150 ml soka dodajte u ključalu masu i kuvajte dok se ne zgusne. Ohladite.
maline možete zamijeniti višnjama.
3. Umutite šlag i polako ga sjedinite sa ohlađenim želeom da dobijete kremastu smjesu.
4. Na ohlađenu koru rasporedite voćni fil, poređajte Jafa keks, pa nanesite krem od šlaga i poravnajte površinu.
5. Prelijte otopljenom čokoladom ili pospite narendanom čokoladom. Ostavite tortu u frižideru 3–4 sata da se stegne prije serviranja.
(Stvar ukusa/Mondo)