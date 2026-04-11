Kompletan uskršnji jelovnik: Sve što vam treba za bogatu prazničnu trpezu u kojoj će uživati cijela porodica

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Uživajte u uskršnjoj trpezi sa našim provjerenim receptima. Pripremite slana i slatka jela koja će obradovati cijelu porodicu.

Prijedlog za uskršnji ručak Izvor: Shutterstock/Printscreen/Youtube/Przepisy są łatwe

Pripremite savršen uskršnji ručak uz provjerene recepte koji spajaju tradiciju i neodoljive ukuse.

Od slanog rolata i sočne veknice od mesa do osvježavajuće salate i neodoljive torte sa malinama, ovaj jelovnik donosi sve što je potrebno za prazničnu trpezu koja će oduševiti cijelu porodicu.

Uskrs je pravo vrijeme za okupljanje i uživanje u domaćim specijalitetima, a uz dobru organizaciju i ove recepte, sve možete pripremiti bez žurbe i stresa.

PREDJELO: Slani rolat sa ajvarom

Slani rolat sa ajvarom je idealan kao uvod u praznični ručak. Lako se pravi, a izgleda veoma efektno na trpezi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 6–8

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • 6 jaja
  • 6 kašika brašna
  • 4 kašike ajvara
  • 4 kašike ulja
  • 4 kašike vode
  • 3 kašike kisele pavlake
  • 1/2 kesice praška za pecivo
  • Za fil:
  • 250 g šunke
  • 200 g krem sira
  • 200 g kisele pavlake
  • 60 ml majoneza
  • 3 kuvana jajeta
  • 4 kisela krastavca
  • 150 g kačkavalja

Priprema:

1. Umutite bjelanca u čvrst snijeg, a posebno sjedinite žumanjca sa ostalim sastojcima, pa lagano spojite smjese. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. Sipajte u pleh i pecite na 180 stepeni dok ne porumeni.

3. Pripremite fil od svih sastojaka, premažite koru i urolajte.

4. Ostavite u frižideru da se stegne prije sječenja.

Izvor: Shutterstock

GLAVNO JELO: Mesni rolat sa kuvanim jajima

Sočan i bogat rolat od mesa punjen sirom, povrćem i jajima pravi je praznični specijalitet koji će biti u centru pažnje.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 6–8

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 800 g mljevenog mesa
  • 2 jaja
  • 30 g prezli
  • so, biber, paprika
  • Za fil:
  • 130 g krem sira
  • 90 g tvrdog sira
  • 2 crna luka
  • 1 šargarepa
  • 100 g pečuraka
  • 5 kuvanih jaja

Priprema:

1. Pomiješajte meso sa jajima, začinima i prezlama, pa razvucite na foliji.

2. Premažite sirom, dodajte proprženo povrće i poređajte kuvana jaja.

3. Urolajte, umotajte u foliju i pecite na 180 stepeni oko 45 minuta.

4. Pred kraj odmotajte da porumeni.

Izvor: Foto: Shutterstock

PRILOG: Krompir salata sa rotkvicama i mladim lukom

Osvježavajuća i kremasta salata savršeno se slaže uz meso i donosi laganu ravnotežu bogatim jelima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 4–6

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 3 velika krompira
  • veza rotkvica
  • veza mladog luka
  • 200 g majoneza
  • 180 g kisele pavlake
  • masline, po želji
  • peršun
  • so, biber

Priprema:

1. Skuvajte krompir, ohladite i isijecite na kocke.

2. Dodajte isjeckane rotkvice i mladi luk. Po želji i masline.

3. Pomiješajte sa majonezom i pavlakom, začinite.

4. Ohladite prije serviranja.

Izvor: Shutterstock

DESERT: Jafa torta sa malinama

Savršeno izbalansiran desert koji spaja čokoladu, voće i lagani krem – idealan završetak uskršnjeg ručka.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: desert/torta

Porcije/Količina: 10–12 parčadi

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: zahtjevno

Sastojci:

  • Kora:
  • 4 bjelanca
  • 100 g šećera
  • 4 žumanjca
  • 50 ml biljnog ulja
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 kašika kakaa
  • 70 g brašna
  • 100 g mljevenih oraha
  • 100 g mljevenog keksa
  • Voćni fil:
  • 150 g malina
  • 2 kašike šećera
  • 500 ml soka od maline ili višnje
  • 70 g kukuruznog skroba
  • 150 ml soka od maline
  • Fil sa šlagom:
  • 80 g želea od malina (može i puding)
  • 250 ml tople vode
  • 350 ml slatke pavlake
  • Ostalo:
  • 1 pakovanje Jafa keksa
  • 100 g čokolade za dekoraciju

Priprema:

1. Umutite bjelanca u čvrst snijeg sa šećerom, dodajte žumanjca i ulje. Suve sastojke (brašno, kakao, orahe, keks, prašak za pecivo) pažljivo umiješajte u smjesu. Sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 20 minuta.

2. Za voćni fil stavite maline sa šećerom i sokom na srednju temperaturu, skrob razmućen u 150 ml soka dodajte u ključalu masu i kuvajte dok se ne zgusne. Ohladite.

Ako želite intenzivniji kiselkasti ukus,

maline možete zamijeniti višnjama.

3. Umutite šlag i polako ga sjedinite sa ohlađenim želeom da dobijete kremastu smjesu.

4. Na ohlađenu koru rasporedite voćni fil, poređajte Jafa keks, pa nanesite krem od šlaga i poravnajte površinu.

5. Prelijte otopljenom čokoladom ili pospite narendanom čokoladom. Ostavite tortu u frižideru 3–4 sata da se stegne prije serviranja.

Jafa torta sa malinama
Izvor: Printscreen/Youtube/Przepisy są łatwe

(Stvar ukusa/Mondo)

