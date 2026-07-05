logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo radnik iz BiH nakon nesreće u Italiji: Podlegao povredama poslije 20 dana borbe

Preminuo radnik iz BiH nakon nesreće u Italiji: Podlegao povredama poslije 20 dana borbe

Autor Dušan Volaš
0

J.G. (65), radnik porijeklom iz Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Barbarano Mosanu, preminuo je u bolnici u četvrtak, 2. jula, nakon dvadesetodnevne borbe za život, javljaju italijanski mediji.

Preminuo radnik iz BiH nakon nesreće u Italiji Izvor: Shutterstock

On je bio teško povrijeđen u nesreći na gradilištu 11. juna, gdje je radio za građevinsku firmu "Karta Bruno".

Nesreća se dogodila u ulici Via Don Kalabrija u Longareu, ispred sjedišta zadruge "Elica", koja je angažovala firmu "Karta Bruno" za radove na parkingu. J.G, koji je u ovoj firmi radio najmanje 25 godina, tog dana je sa kolegama postavljao ivičnjake.

Prema prvoj rekonstrukciji, kolega je viljuškarom premještao kotur materijala sa metalnom oblogom, koji je skliznuo i udario J.G. u predjelu potiljka, nakon čega je nesrećni radnik pao na zemlju. Iako su zaposlene odmah pozvale hitnu pomoć, J.G. je u bolnicu "San Bortolo" primljen u kritičnom stanju sa teškom povredom glave, od koje se nije oporavio.

Iza stradalog radnika, koji je dugo godina legalno živio i radio u Italiji, ostali su supruga i dvoje djece, koji čekaju odobrenje tužilaštva za sahranu, uz pravnu pomoć advokata. Prijatelji ga opisuju kao čovjeka posvećenog porodici i radu.

Nakon smrti radnika, tužilaštvo je prekvalifikovalo istragu sa krivičnog djela teških tjelesnih povreda na ubistvo iz nehata. Zvaničnici službe SPISAL su odmah nakon nesreće obavili uviđaj, a nadležni magistrat će naknadno odlučiti o eventualnoj obdukciji i utvrđivanju odgovornosti za ovaj tragičan slučaj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Italija BiH radnik nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ