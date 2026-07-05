Preminuo radnik iz BiH nakon nesreće u Italiji: Podlegao povredama poslije 20 dana borbe

J.G. (65), radnik porijeklom iz Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Barbarano Mosanu, preminuo je u bolnici u četvrtak, 2. jula, nakon dvadesetodnevne borbe za život, javljaju italijanski mediji.

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On je bio teško povrijeđen u nesreći na gradilištu 11. juna, gdje je radio za građevinsku firmu "Karta Bruno".

Nesreća se dogodila u ulici Via Don Kalabrija u Longareu, ispred sjedišta zadruge "Elica", koja je angažovala firmu "Karta Bruno" za radove na parkingu. J.G, koji je u ovoj firmi radio najmanje 25 godina, tog dana je sa kolegama postavljao ivičnjake.

Prema prvoj rekonstrukciji, kolega je viljuškarom premještao kotur materijala sa metalnom oblogom, koji je skliznuo i udario J.G. u predjelu potiljka, nakon čega je nesrećni radnik pao na zemlju. Iako su zaposlene odmah pozvale hitnu pomoć, J.G. je u bolnicu "San Bortolo" primljen u kritičnom stanju sa teškom povredom glave, od koje se nije oporavio.

Iza stradalog radnika, koji je dugo godina legalno živio i radio u Italiji, ostali su supruga i dvoje djece, koji čekaju odobrenje tužilaštva za sahranu, uz pravnu pomoć advokata. Prijatelji ga opisuju kao čovjeka posvećenog porodici i radu.

Nakon smrti radnika, tužilaštvo je prekvalifikovalo istragu sa krivičnog djela teških tjelesnih povreda na ubistvo iz nehata. Zvaničnici službe SPISAL su odmah nakon nesreće obavili uviđaj, a nadležni magistrat će naknadno odlučiti o eventualnoj obdukciji i utvrđivanju odgovornosti za ovaj tragičan slučaj.