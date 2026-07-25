"Zlatni sat smeđa" je hit ljeta koji briše bore: Pogledajte boju kose za kojom je potražnja skočila za 1.100%

"Zlatni sat smeđa" jedna je od najtraženijih boja kose ovog ljeta - sa čak 1.100% većim brojem pretraga. A sve zato što kosi daje prirodan sjaj, osvežava izgled i jednostavno se održava.

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Nakon 50. godine kosa može da izgubi dio svog prirodnog sjaja, zbog čega mnoge žene počinju da razmišljaju o promjeni boje. Dok se neke odlučuju za svjetlije tonove i plavu kosu, brinete ne moraju da se odreknu svoje prirodne boje kako bi osvježile izgled. Novi trend koji osvaja svijet ljepote upravo je namijenjen njima – brinetama "zlatnog sata“.

Prema podacima platforme za rezervaciju usluga iz oblasti ljepote "Fresha", interesovanje za ovu boju kose poraslo je za 1.100 odsto u samo tri mjeseca. Inspirisana toplim zlatnim tonovima svetlosti pred zalazak sunca, ova nijansa kombinuje karamel, medene i zlatno-smeđe pramenove koji kosi daju blistavost bez jakih kontrasta. Rezultat je prirodan, elegantan i nježan izgled koji posebno lijepo pristaje zrelom licu.

Zašto je "zlatni sat" smeđa toliko laskava poslije 50. godine?

Za razliku od potpunog posvjetljivanja kose, koje ponekad može da naglasi oštrije crte lica ili dodatno optereti vlas, "zlatni sat smeđa" zasniva se na suptilnim promjenama.

Uz pomoć tehnika poput toplog balajaža ili folijaža, kombinuje se više bogatih nijansi koje kosi daju dubinu, dok se istovremeno zadržava prirodna smeđa osnova. Na taj način kosa bolje reflektuje svjetlost i dobija zdrav, njegovan sjaj.

Ovaj efekat posebno prija ženama poslije 50. godine. Zlatni pramenovi omekšavaju crte lica, daju kosi punoću i vizuelno uklanjaju beživotan izgled koji se ponekad javlja sa godinama.

Osim što izgleda sofisticirano, ova boja je praktična za svakodnevno održavanje i zahtijeva manje osvježavanja nego potpuno plava kosa. Posebno je dobar izbor za žene sa prirodno tamnijom kosom koje žele promjenu, ali bez velike transformacije.

Savjeti stručnjaka za blistavu smeđu kosu poslije 50. godine

Stručnjaci kažu da ovaj trend odgovara čestoj želji žena sa tamnijom kosom tokom toplijih mjeseci.

Kako bi kosa ostala zdrava, a boja izgledala prirodno i blistavo, stručnjaci preporučuju da se umjesto drastičnog posvjetljivanja izaberu nežnije tehnike toniranja i diskretni pramenovi.

Za postizanje efekta "zlatnog sata“, frizeru možete tražiti kombinaciju dubljih smeđih tonova sa nježnim nijansama meda i karamela. Upravo taj spoj stvara bogatu, toplu boju punu dimenzije i sjaja.

Za dugotrajnost efekta važno je koristiti blage tretmane za toniranje, proizvode za dubinsku hidrataciju i ograničiti često korišćenje toplote pri oblikovanju kose. Na taj način kosa će zadržati zdrav izgled, a nježni zlatni tonovi ostati postojani i blistavi.