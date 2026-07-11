Ovih 7 grešaka pri pranju kose mnogi prave: Zbog njih ni najskuplji šampon ne pomaže

Nepravilno pranje kose može doprinijeti mašćenju, isušivanju i lomljenju vlasi. Saznajte kojih sedam grešaka frizeri najčešće izdvajaju i kako da ih izbjegnete.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Pravilno kvašenje i šamponiranje važni su za zdrav izgled kose.

Prevruća voda i grubo trljanje mogu oštetiti vlas.

Frizeri savjetuju da njegu prilagodite potrebama svoje kose.

Pranje kose djeluje kao jednostavna rutina – pokvasite kosu, nanesete šampon, isperete i to je to. Međutim, upravo u tim naizgled sitnim koracima mnogi prave greške koje mogu uticati na izgled i zdravlje kose.

Posljedica mogu biti beživotna kosa, manjak volumena, pojačano mašćenje tjemena ili suvi vrhovi, bez obzira na to koliko kvalitetne preparate koristite. Frizeri izdvajaju nekoliko navika koje vrijedi promijeniti.

1. Ne kvasite kosu dovoljno prije šamponiranja

Jedna od najčešćih grešaka jeste nanošenje šampona na kosu koja nije potpuno mokra.

Frizeri savjetuju da kosu ispirate mlakom vodom najmanje 30 do 60 sekundi prije nanošenja šampona. Tako će se proizvod lakše rasporediti, bolje zapjeniti i efikasnije očistiti tjeme.

2. Šampon nanosite na cijelu dužinu kose

Mnogi utrljavaju šampon od korijena do vrhova, iako to uglavnom nije potrebno.

Šampon je namijenjen prvenstveno čišćenju kože glave, gdje se nakupljaju masnoća i ostaci preparata za stilizovanje. Pjena koja se sliva tokom ispiranja obično je dovoljna da očisti ostatak dužine bez dodatnog isušivanja.

3. Previše snažno masirate tjeme

Jako trljanje ili grebanje noktima može iritirati kožu glave.

Umjesto toga, koristite jagodice prstiju i blagim kružnim pokretima umasirajte šampon. Takva masaža pomaže čišćenju, a pritom je nježnija prema tjemenu.

Pranje kose

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4. Kosu perete prevrućom vodom

Vreo tuš prija tijelu, ali ne i kosi.

Topla do mlaka voda smatra se najboljim izborom za pranje, dok završno ispiranje nešto hladnijom vodom može pomoći da vlas izgleda glađe i sjajnije.

5. Prečesto koristite suvi šampon

Suvi šampon je praktičan kada želite da osvježite frizuru između dva pranja, ali ne može zamijeniti klasično pranje kose.

Ako se koristi previše često, ostaci proizvoda mogu se zadržavati na tjemenu. Zato ga je najbolje koristiti povremeno, između redovnih pranja.

6. Ne prilagođavate njegu godišnjem dobu

Potrebe kose mijenjaju se tokom godine.

Ljeti su kosa i tjeme više izloženi suncu, znojenju i morskoj vodi, dok zimi češće dolazi do isušivanja zbog hladnoće i grijanja. Zato ponekad vrijedi prilagoditi šampon, regenerator ili masku trenutnim potrebama kose.

Nega kose

Izvor: Alliance Images/Shutterstock

7. Grubo trljate kosu peškirom

Kosa je najosjetljivija dok je mokra, pa je energično trljanje može dodatno oštetiti.

Umjesto toga, višak vode blago utapkajte mekim peškirom ili peškirom od mikrofibera. Tako ćete smanjiti lomljenje vlasi, mršenje i pojavu ispucalih krajeva, piše Žena.

Male promjene mogu napraviti veliku razliku

Zdrava i njegovana kosa ne zavisi samo od skupih preparata. Pravilna tehnika pranja, pažljivo rukovanje mokrom kosom i odgovarajuća njega često imaju podjednako važnu ulogu.

Ako promijenite nekoliko svakodnevnih navika, velika je vjerovatnoća da će kosa postati mekša, sjajnija i lakša za oblikovanje.

(Lepa i srećna/Mondo)