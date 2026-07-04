Ofarbana kosa ljeti traži posebnu njegu: Greške zbog kojih boja blijedi, a kosa postaje suva

Sunce, morska so i hlor mogu isušiti obojenu kosu i ubrzati blijeđenje boje. Saznajte kako pravilno njegovati i zaštititi farbanu kosu tokom ljeta.

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Sunce, morska so, hlor i često pranje kose mogu tokom ljeta brzo da promijene nijansu farbe. Boja blijedi, kosa postaje suva i gruba, a naročito su osjetljivi svjetliji tonovi, pramenovi i kosa koja je prethodno posvjetljivana.

Ipak, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da kosa i poslije odmora zadrži sjaj, mekoću i intenzitet boje.

Zaštitite kosu prije izlaska na sunce

Kao što kožu štitimo od sunca, dodatna zaštita potrebna je i kosi. Proizvodi za njegu kose sa UV zaštitom mogu pomoći da se smanji uticaj sunčevog zračenja na boju i strukturu vlasi.

Sprej ili lagani preparat koji se ne ispira nanesite prije odlaska na plažu, a zaštitu obnavljajte nakon kupanja.

Šešir, marama ili kačket takođe su jednostavan način da zaštitite kosu, posebno u periodu dana kada je sunce najjače.

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Pokvasite kosu prije ulaska u more ili bazen

Jedan od najjednostavnijih trikova za zaštitu obojene kose jeste da je prije kupanja pokvasite običnom vodom.

Suva kosa upija vodu poput sunđera, pa će prethodno nakvašena vlas apsorbovati manje slane ili hlorisane vode.

Na dužinu i krajeve možete nanijeti i malu količinu regeneratora koji se ne ispira.

Ne ostavljajte morsku so na kosi satima

Mnogi vole izgled talasa koji nastaju nakon kupanja u moru, ali višesatno ostavljanje soli na već suvoj i hemijski tretiranoj kosi može dodatno da je isuši.

Nakon izlaska iz mora kosu isperite običnom vodom čim budete u prilici. Isto pravilo važi i nakon kupanja u bazenu.

Posebno oprezne treba da budu osobe sa plavom i posvijetljenom kosom, jer hlor i minerali iz vode mogu uticati na nijansu.

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Ne perite kosu svaki put agresivnim šamponom

Tokom odmora kosu često peremo svakodnevno, što može ubrzati ispiranje boje.

Birajte blage šampone namijenjene obojenoj kosi, a kada je moguće, nakon kupanja kosu samo dobro isperite običnom vodom.

Šampon prvenstveno nanosite na tjeme, dok je za dužinu kose obično dovoljna pjena koja prolazi kroz vlasi prilikom ispiranja.

Regenerator nije dovoljan za kosu izloženu suncu i moru

Obojenoj kosi tokom ljeta često je potrebna intenzivnija njega nego tokom ostatka godine.

Jednom ili dva puta sedmično koristite hidratantnu masku za kosu, posebno ako je kosa posvijetljena, suva ili sklona pucanju.

Regenerator koristite nakon svakog pranja, fokusirajući se na dužinu i krajeve.

Smanjite korištenje pegle, figara i vrelog fena

Sunce i morska voda već predstavljaju dodatno opterećenje za kosu, pa svakodnevno stilizovanje visokim temperaturama može povećati njenu suvoću i lomljivost.

Ljeto je dobar period da kosu češće ostavite da se prirodno osuši.

Ako koristite fen, peglu ili figaro, nanesite proizvod za zaštitu kose od toplote.

suva kosa

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Ne češljajte mokru kosu agresivno

Mokra kosa je osjetljivija na mehanička oštećenja, a kosa izložena suncu, soli i hloru može biti još sklonija pucanju.

Raščešljavanje počnite od krajeva i postepeno se krećite prema korijenu, koristeći češalj sa širokim zupcima ili četku namijenjenu mokroj kosi.

Oprezno sa uljima prije izlaska na sunce

Ulja mogu biti odlična za njegu suvih krajeva, ali ih ne treba posmatrati kao zamjenu za proizvode sa UV zaštitom.

Najbolje ih je koristiti u malim količinama nakon pranja ili u večernjoj njezi, kada mogu pomoći da kosa izgleda zaglađenije i sjajnije.

Poslije odmora kosi priuštite intenzivniju njegu

Po povratku sa mora dobro je skratiti oštećene krajeve i nekoliko sedmica pojačati hidratantnu njegu.

Ako je boja značajno izblijedjela, umjesto trenutnog ponovnog agresivnog farbanja može se razmotriti preliv ili drugi blaži tretman za osvježavanje nijanse, u dogovoru sa frizerom.

Pravilna njega obojene kose tokom ljeta ne zahtijeva desetine proizvoda. Najvažnije je zaštititi kosu od dugotrajnog izlaganja suncu, ispirati so i hlor nakon kupanja, koristiti blage proizvode za pranje i redovno nadoknađivati vlagu.

Uz nekoliko jednostavnih navika, boja može duže ostati postojana, a kosa sačuvati sjaj i zdrav izgled i nakon povratka sa mora.