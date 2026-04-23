Rat u Iranu pogurao prodaju električnih automobila: Ova zemlja skoro potpuno izbacila benzince

Prodaja električnih automobila u Evropi skočila je prošlog mjeseca za 51 odsto, usred rasta troškova benzina i dizela izazvanih ratom u Iranu.

Podaci pokazuju da je u martu registrovano 224.000 novih električnih vozila (EV), dok je u prva tri mjeseca godine ta brojka dostigla 500.000 - što je porast od 33,5% u odnosu na prethodnu godinu, prema analizi nacionalnih podataka o prodaji u 15 zemalja koju su sproveli "New AutoMotive" i "E-Mobility Europe".

Interesovanje kupaca za električne automobile poraslo je širom Evrope od početka rata u Iranu krajem februara, jer rastući troškovi benzina ističu prednosti jeftinije struje iz utičnice.

Dok je Donald Tramp više puta kritikovao evropske „vjetrenjače“ i težnju ka većoj upotrebi obnovljive energije, podaci sugerišu da američko-izraelski rat protiv Irana zapravo ubrzava napuštanje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Norveška prednjači u promenama

Norveška je zabilježila najveći broj vozača koji prelaze na struju – čak 98% svih novih automobila prodatih u martu bila su električna vozila. Slijede Danska sa 76 odsto i Finskasa skoro 50 odsto. Podaci pokrivaju 15 zemalja na tržištima EU i EFTA. Nordijske zemlje su najbrže napredovale u elektrifikaciji zahvaljujući većim platama, velikodušnim subvencijama i razvijenoj mreži punjača koju je postavila vlada.

Prošle nedjelje je jedini evropski proizvođač isključivo električnih automobila, švedski "Polestar", prijavio rekordnu prodaju od 60.000 vozila prošle godine.

Povratak povjerenja u struju

Iako su se zapadni proizvođači automobila povlačili iz segmenta električnih vozila zbog znakova opadanja potražnje, rat u Iranu i nagli skok cijena benzina u posljednjih sedam nedjelja promijenili su razmišljanje kupaca. Zabilježen je značajan porast prodaje EV u centralnoj i južnoj Evropi.

Njemačka, Francuska, Španija, Italija i Poljska zabilježile su porast od 40 odsto u prvom kvartalu godine. Italija, koja je bila jedna od najsporijih u EU po pitanju prelaska na struju, ostvarila je međugodišnji rast od 65 odsto u martu.

Subvencije kao ključ uspeha

U Francuskoj je prodaja skočila za 50 odsto, zahvaljujući nizu velikodušnih državnih podsticaja. Vlada daje do 5.700 evra domaćinstvima sa niskim primanjima za kupovinu električnog vozila, dok srednji sloj dobija do 4.700 evra. Francuska je takođe kreirala šemu „socijalnog lizinga“ za domaćinstva koja zarađuju manje od 16.300 evra po osobi, a putuju bar 15 km do posla, što je učinilo prelazak na struju privlačnim i u ruralnim područjima.

"Martovski skok prodaje električnih automobila jedan je od najvećih nedavnih dobitaka Evrope u energetskoj bezbjednosti, u mjesecu kada je zavisnost od nafte postala prava ranjivost“, izjavio je Kris Heron, generalni sekretar udruženja "E-Mobility Europe". On je izračunao da je ovaj prelazak već smanjio godišnju potražnju za gorivom za ekvivalent od dva miliona barela nafte godišnje.

Njemačka, čija je auto-industrija bila pod pritiskom priliva kineskih električnih vozila, zabilježila je rast prodaje od 42 odsto u martu. Njemačko udruženje auto-industrije saopštilo je da se investicije isplaćuju, jer je sada svaki drugi električni automobil prodat u Evropi proizveden upravo u Njemačkoj.

(The Guardian/Mondo)