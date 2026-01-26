Civilna zaštita poziva na oprez: Rastu Drina i Bosna

Odsjek za civilnu zaštitu Bijeljine obavijestio je danas stanovništvo, posebno u priobalnom području, da je najavljeno povećanje protoka rijeke Drine na Hidrocentrali "Bajina Bašta".
Protok na ovoj hidrocentrali u 13.30 časova je ispod 1.000 metara kubnih u sekundi.
U saopštenju se navodi da Odsjek za civilnu zaštitu kontinuirano prati situaciju na terenu i po potrebi će obavještavati javnost.
Vodostaj rijeke Bosne u Doboju u 15.30 časova iznosio je 218 centimetara, ima tendenciju rasta i ispod je kote redovne odbrane od poplava, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vodostaj je u 10.30 časova iznosio 156 centimetara, u 5.30 časova 33 centimetara.
Nulta kota vodostaja Bosne za Doboj iznosi 137 centimetara.
Visina kote redovne odbrane od poplava u Doboju iznosi 300 centimetara, a vanredne 450.
Najveći vodostaj rijeke Bosne izmjeren je 15. maja 2014. godine kada je iznosio 721 centimetar.