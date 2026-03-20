Uhapšen poslije 34 godine u Americi: Hamdija Alukić osumnjičen za ratne zločine u BiH

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Uhapšen Hamdija Alukić u Sjedinjenim Državama zbog sumnje da je počinio ratne zločine u Bosni i Hercegovini 1992. godine.

Hamdija Alukić uhapšen u Americi zbog ratnih zločćina u Prijedoru Izvor: Baldwin Co Sheriffs Office

Hamdija Alukić (70) uhapšen je u Alabami u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sumnje da je počinio ratne zločine u Bosni i Hercegovini 1992. godine, piše "New York Post". On je optužen da je kao dio "muslimanske paravojne jedinice" u Prijedoru 1992. godine učestvovao u napadu na dva automobila u kom su bili civili.

Takođe, sumnja se da je zapalio i nekoliko kuća u kojima su bili civili u trenutku podmetanja požara. Optužnica je napisana na 261 stranici i pročitana je u sudu u okrugu Boldvin.

Za lokalne medije oglasile su se njegove komšije. U šoku su da je uopšte uhapšen, a tek su ostali zatečeni kada su čuli razlog.

"Imao je pse i kokoške, prodavao je i jaja o Volmartu. Uvijek je bio dobar.

Bio sam kod njih u kući kao mali, bili su pravi stranci. Nisu znali baš dobro engleski jezik", izjavio je jedan komšija uhapšenog Alukića.

Sud u okrugu Boldvin trenutno razmatra izručenje Bosni i Hercegovini. U međuvremenu je on pušten da se brani sa slobode.

