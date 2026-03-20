Uhapšen poslije 34 godine u Americi: Hamdija Alukić osumnjičen za ratne zločine u BiH

Uhapšen Hamdija Alukić u Sjedinjenim Državama zbog sumnje da je počinio ratne zločine u Bosni i Hercegovini 1992. godine.

Izvor: Baldwin Co Sheriffs Office

Hamdija Alukić (70) uhapšen je u Alabami u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sumnje da je počinio ratne zločine u Bosni i Hercegovini 1992. godine, piše "New York Post". On je optužen da je kao dio "muslimanske paravojne jedinice" u Prijedoru 1992. godine učestvovao u napadu na dva automobila u kom su bili civili.

Takođe, sumnja se da je zapalio i nekoliko kuća u kojima su bili civili u trenutku podmetanja požara. Optužnica je napisana na 261 stranici i pročitana je u sudu u okrugu Boldvin.

Za lokalne medije oglasile su se njegove komšije. U šoku su da je uopšte uhapšen, a tek su ostali zatečeni kada su čuli razlog.

"Imao je pse i kokoške, prodavao je i jaja o Volmartu. Uvijek je bio dobar.

Bio sam kod njih u kući kao mali, bili su pravi stranci. Nisu znali baš dobro engleski jezik", izjavio je jedan komšija uhapšenog Alukića.

Sud u okrugu Boldvin trenutno razmatra izručenje Bosni i Hercegovini. U međuvremenu je on pušten da se brani sa slobode.

For decades, Hamdija Alukic lived quietly in rural Alabama. Nice neighbor. Had dogs and chickens. Sold eggs to Walmart.



He was also allegedly a Bosnian war criminal wanted for ambushing a car, shooting the driver, and firebombing homes with people inside.



