Hapšenje u Bijeljini: Pao osumnjičeni za paljevinu vozila

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina uhapsili su G.P. koji se sumnjiči da je prije tri dana izazvao požar na tri putnička automobila na području ovog grada.

Izvor: InfoBijeljina/Printscreen

Osumnjičeni se tereti za krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti, a hapšenje je uslijedilo nakon intenzivnog operativnog rada policijskih službenika na terenu.

"Navedeno lice se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela 20. marta 2026. godine na području grada Bijeljina, kojom prilikom je došlo do požara na tri putnička automobila", saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.