Cilj stabilizacija tržišta: SAD produžavaju izuzeće od sankcija za rusku naftu

Američko Ministarstvo finansija namjerava da produži za još 30 dana izuzeće od sankcija za rusku naftu koja se prevozi morem.

Prethodna odluka o produženju izuzeća, koja je bila na snazi od 17. aprila do 16. maja, donesena je kao odgovor na zahtjeve više zemalja koje su tražile dodatno vrijeme za kupovinu ruske nafte.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije da će Vašington učiniti sve što je potrebno kako bi se obezbijedila stabilnost globalnih cijena nafte, što je uključivalo i privremeno obustavljanje sankcija na rusku naftu.

(Srna)