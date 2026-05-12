Tragedija na gradilištu auto-puta kod Zenice: Kamionom pregazio radnika

Na gradilištu auto-puta A1 u mjestu Koprivna kod Zenice juče (11.maja) je došlo do teške nesreće u kojoj je život izgubio mladi radnik H. N. (2001).

Izvor: FENA

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nesreća se dogodila 11. maja 2026. godine oko 13.15 sati, kada je na gradilištu došlo do kontakta između teretnog motornog vozila i stradalog mladića, piše Avaz.

Teretnim vozilom upravljao je M. S. (43).

Povrijeđeni H. N. hitno je prevezen vozilom Službe hitne medicinske pomoći Zenica u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari, nažalost, mogli samo konstatovati smrt.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj od strane službenika Policijske uprave Zenica, koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Više informacija očekuje se nakon završetka istrage.

