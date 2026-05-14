Pucnjava u parlamentu Filipina: Specijalci krenuli po senatora, on pozvao narod da ga brani (Video)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Dogodila se pucnjava u zgradi parlamenta Filipina.

Pucnjava u parlamentu Filipina Izvor: X/Al Jazeera Breaking News

Pucnjava se dogodila u zgradi parlamenta Filipina dok se čekalo na hapšenje senatora Ronalda dela Rosa (64), piše "Asosijejted Pres". Međunarodni krivični sud u Hagu je potvrdio da traži njegovo hapšenje zbog optužbi za zločine protiv čovječnosti.

On je u trenutku pucnjave bio u svojoj kancelariji. Nije poznato ko je pucao dok su pripadnici specijalnih jedinica pokušali da uđu u zgradu parlamenta.

Senator dela Rosa je bio šef policije i on je nadgledao borbu policije sa organizovanim kriminalom i "rat protiv narkotika" bivšeg predsjednika Filipina Rodriga Dutertea. U toj borbi policije, ubijeno je navodno na hiljade dilera, a organizacije za zaštitu ljudskih prava su optužile policiju za sistematska ubistva i prikrivanje dokaza.

Policija je odbacila ove optužbe. Policija tvrdi da je više od 6.000 ubijenih u tim operacijama bilo naoružano, da su se odupirali hapšenju i da je policija zbog toga morala da upotrebi vatreno oružje.

Senator dela Rosa je pozvao narod da ga brani i da pokuša da odbrani njegovo privođenje u Senatu. On je čak bježao od agenata kako bi na svaki mogući način odložio ili čak izbjegao hapšenje.

