Pucnjava u parlamentu Filipina: Specijalci krenuli po senatora, on pozvao narod da ga brani (Video)

Dogodila se pucnjava u zgradi parlamenta Filipina.

Izvor: X/Al Jazeera Breaking News

Pucnjava se dogodila u zgradi parlamenta Filipina dok se čekalo na hapšenje senatora Ronalda dela Rosa (64), piše "Asosijejted Pres". Međunarodni krivični sud u Hagu je potvrdio da traži njegovo hapšenje zbog optužbi za zločine protiv čovječnosti.

On je u trenutku pucnjave bio u svojoj kancelariji. Nije poznato ko je pucao dok su pripadnici specijalnih jedinica pokušali da uđu u zgradu parlamenta.

Gunshots have been heard in the Philippine senate, where Senator Ronald Dela Rosa, who is wanted by the ICC for crimes against humanity, remains holed up to evade arrest.



— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 13, 2026

Senator dela Rosa je bio šef policije i on je nadgledao borbu policije sa organizovanim kriminalom i "rat protiv narkotika" bivšeg predsjednika Filipina Rodriga Dutertea. U toj borbi policije, ubijeno je navodno na hiljade dilera, a organizacije za zaštitu ljudskih prava su optužile policiju za sistematska ubistva i prikrivanje dokaza.

Policija je odbacila ove optužbe. Policija tvrdi da je više od 6.000 ubijenih u tim operacijama bilo naoružano, da su se odupirali hapšenju i da je policija zbog toga morala da upotrebi vatreno oružje.

Senator dela Rosa je pozvao narod da ga brani i da pokuša da odbrani njegovo privođenje u Senatu. On je čak bježao od agenata kako bi na svaki mogući način odložio ili čak izbjegao hapšenje.