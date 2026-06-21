logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj pauzirani: Teheran oštro reagovao na Trampove prijetnje

Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj pauzirani: Teheran oštro reagovao na Trampove prijetnje

Autor Haris Krhalić
0

Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj privremeno su obustavljeni nakon oštrih izjava Donalda Trampa. Glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Galibaf odbacio je američke prijetnje preuzimanjem Hormuškog moreuza i upozorio da su oružane snage spremne za odgovor.

Mohamed Bager Galibaf Izvor: Dirgantara / Alamy / Profimedia

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji se održavaju u Švajcarskoj, privremeno su pauzirani, ali nisu definitivno završeni, izjavio je iranski izvor za Reuters.

Prema ranijim informacijama, iranska delegacija burno je reagovala na najnovije izjave američkog predsjednika Donalda Trampa, nakon čega je navodno u znak protesta napustila mjesto održavanja pregovora.

Član iranskog pregovaračkog tima poručio je da neće biti razgovora o drugim pitanjima sve dok se ne okonča rat u Libanu.

U međuvremenu, glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Galibaf oštro je kritikovao Sjedinjene Američke Države nakon što je Tramp zaprijetio iranskoj delegaciji i izjavio da bi Vašington mogao da „preuzme“ Ormuski moreuz ukoliko ne bude postignut sporazum.

"Zar se nikada ne zapitaju da, da su njihove prijetnje zaista djelovale, danas ne bi bili u ovako očajnoj situaciji", napisao je Galibaf na društvenoj mreži X.

On je istakao da Teheran američke prijetnje ne smatra ozbiljnim, ali je upozorio da su iranske oružane snage spremne da odgovore ukoliko bude potrebno.

"Američke prijetnje uopšte ne shvatamo ozbiljno. Bolje im je da pažljivo biraju riječi. Naše oružane snage spremne su da odgovore na drugačiji način. Koliko god oni govorili, mi smo ti koji djelujemo", poručio je Galibaf.

Privremena obustava pregovora dodatno je povećala neizvjesnost u vezi sa mogućim dogovorom između Vašingtona i Teherana, dok se očekuje da će naredni sati pokazati da li će dvije strane nastaviti razgovore.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD pregovori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ